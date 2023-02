El Bàsquet Girona ha tornat al camí de la victòria gràcies a una aportació coral i una magnífica segona part (93-76). Garino ha completat el millor partit de la temporada amb l'elàstica gironina i ha estat clau amb la seva energia en els dos costats de la pista. Amb la baixa de Gasol, Prkacin i Miletic també s'han multiplicat a la pintura i han estat molt superiors als interiors gallecs.

Els primers instants del matx han estat marcats per la màxima igualtat però amb un lleuger domini local. L'Obradoiro s'ha anat entonant i ha marxat per davant al final del primer quart gràcies a dos triples (18-21). En el segon període han aparegut els germans Scrubb, que amb 16 punts pràcticament consecutius donaven una avantatge de 8 punts al seu equip. El públic de Fontajau ha notat que l'equip necessitava el seu suport, i ha estat clau per ajudar a revertir la dinàmica. Apareixia Taylor per donar ales al Girona, i després Garino i Miletic amb una sèrie de cistelles seguides per completar un espectacular parcial de 15 a 0 abans del descans que capgirava el marcador (44-39).

Després del pas pels vestidors, el Bàsquet Girona ha mantingut la bona línia i poc a poc ha anat eixamplant l'avantatge davant un Obradoiro que no ha sabut parar el joc associatiu gironí. Els gallecs es mantenien amb vida gràcies a accions puntuals però la diferència abans de l'últim quart era clara (68-57).

Els de Santiago de Compostela s'han posat a 7 punts en l'inici del període definitiu però el Bàsquet Girona s'ha mantingut concentrat i s'ha acabat agradant i ha fet vibrar un públic entregat amb l'energia dels seus jugadors. Amb aquest resultat, els gironins obren una escletxa de cinc victòries amb la zona de descens i podran afrontar l'aturada per la Copa del Rei i les finestres FIBA amb tranquil·litat.