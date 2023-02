Després de la derrota de la jornada passada contra el Sant Adrià (55-50) i en plena lluita per la permanència, el GEiEG no estava disposat a abaixar els braços davant el Segle XXI i va lluitar de valent per endur-se un partit que se li va escapar a la pròrroga després de forçar l’empat amb un parcial de 7-15 a l’últim quart.

Els hi va costar a les gironines entrar al partit, però tot i anar per darrere, no van permetre a les rivals ampliar distàncies. A poc a poc i amb bona lletra. Feina de formiga que va donar els seus fruits a l’últim quart, quan un parcial inicial de 0-10, amb els triples de Fernández i Jodar i l’encert de Pairó, les va deixar a només un punt de les rivals (53-52). La reacció de les locals no es va fer esperar, però les gironines ja havien agafat embranzida i no estaven disposades a cedir. Una cistella de Fernández posava a les de Bernat Vivolas per davant per primer cop en tot el partit (55-56) i un tir lliure de Jodar les situava a +2. Martin, però, marcava l’empat quan encara faltava un minut de partit i feia allargar l’agonia.

La pròrroga se li va fer un món a les gironines, i un parcial de 10-1 va acabar per sentenciar el partit, però sense treure mèrits a les gironines.