Més que enfurismat, que sí que ho devia estar a la mitja part, Míchel va aparèixer a la sala de premsa, resignat. Era conscient que el Girona havia signat el pitjor partit de la temporada i, molt probablement, des que ell és a la banqueta, i no tenia cap justificació per explicar-ho. Sincer i planer, el madrileny va reconèixer que el Girona «no havia competit» i havia estat clarament derrotat per un Cadis «superior». «No vull buscar excuses, ni el vent ni res. No hem competit i és preocupant», deixava anar. Míchel no trobava explicació a la manca d’intensitat dels seus homes davant d’un Cadis, rival directe, en un partit tant important com el d’ahir. «Teníem el partit marcat en vermell al calendari i havíem remarcat la importància dels tres punts, perquè a més a més hi havia en joc l’average particular». En aquest sentit, Míchel subratllava que partits com els d’ahir no són permissibles perquè «en una lliga tan igualada com la Primera Divisió es pot perdre o guanyar, però mai es pot deixar de competir». A més a més, el tècnic reconeixia que fins i tot ahir, era un dia per «no perdre» i sumar un punt que hauria mantingut a ratlla els andalusos a la classificació amb un coixí de cinc punts. Avui la distància amb el descens es pot escurçar encara més.

Des d’una cabina, lluny de la gespa, Míchel no va poder «enflairar» què hi passava ni va voler valorar si havia mancat intensitat. Sí que va detectar que el Cadis anava «amb una marxa més» i no sabia «exactament per què». «Tàcticament no ha sortit res. Ens hem equivocat tota la primera part. A la segona el Cadis ha treballat bé. Ha estat molt superior a nosaltres». En aquest sentit, Míchel recordava que els seus homes s’havien passat la pilota «de mentida» i «sense mirar la porteria rival» i això és una cosa que «odio». «Sempre dic que s’ha de mirar els ulls al rival i anar-lo a buscar. El Cadis ho ha fet de seguida i ha estat just vencedor». Una dada que va voler destacar Míchel va ser la del 75% dels duels individuals perduts. «És una dada esgarrifosa. El Cadis ha estat molt més intens i agressiu que nosaltres. Així és impossible». Sergio González: «Ha estat un partit impecable» El tècnic refusava la idea que la incertesa de si el partit es podia suspendre pel vent hagués afectat els seus homes. «Teníem clar que es jugaria. En cap moment l’hem vist perillar», deia.