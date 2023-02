Jornada de victòries per als equips gironins de Tercera Federació. El Girona B continua aspirant a la promoció després d'imposar-se 0 a 2 al Tona. En un duel marcat pel mal estat del terreny de joc, l'equip d'Axel Vizuete ha optat per un futbol més directe. Dawda ha avançat el filial marcant el seu vuitè gol de la temporada en el minut 11. A pilota aturada ha arribat el segon gol del filial. Falta lateral que Comas posa dins l'àrea i Antal acaba introduint al fons de la xarxa. Primera diana per al central hongarès, encara en edat juvenil, amb el Girona B. El triomf deixa els blanc-i-vermells a quatre punts de la promoció que marca la Muntanyesa amb 34 punts.

El Peralada té entre cella i cella disputar el play-off. Els xampanyers han guanyat la Muntanyesa per la mínima (1-0) amb un gol del capità Sergi Romero en el tram final. L'enfrontament s'ha resolt en una jugada a pilota aturada. Un altre cop in-extremis i un altre cop amb el cap, el conjunt de Miquel Àngel Muñoz ha sumat tres punts claus. A un quart d'hora del final, Marc Medina ha errat un penal per als locals.El triomf permet a l'equip empordanès situar-se quart, empatat amb el San Cristóbal, tercer amb 35 punts. Primera victòria del petit tourmalet que afronta el Peralada aquest mes, abans de visitar el líder, l'Europa, i disputar el derbi a casa davant el Girona B.