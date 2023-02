La visita a la pista del Calafell, ara per ara quart classificat de la Parlem OK Lliga, es preveia complicada per un Garatge Plana Girona amb aspiracions més humils. Gens cohibits, però, els gironins s'han posat per davant en el matx gràcies a un gol matiner de Borja Ramon. Segurament l'alegria ha arribat massa d'hora als de Ramon Benito, que poc després d'obrir la llauna han vist com els locals igualaven el partit. La primera part acabaria amb empat, però patint davant un rival de la zona alta. Una entitat que el Calafell ha demostrat en la represa, sortint més intens per superar fins a tres vegades la defensa gironina i posar el 4 a 1 al marcador. Un resultat que ja no es mouria.

Així, a l'espera que es jugui la resta de la jornada, el Garatge Plana Girona segueix onzè amb tretze punts després de divuit jornades. Com a molt el podria superar el Sant Cugat, que en suma 11, però visita la pista d'un Barça que lidera amb mà de ferro i encara no ha perdut cap partit. Dissabte que ve el Girona rebrà l'Igualada, el sisè, un rival contra qui, a la primera volta, es va aconseguir empatar a dos.