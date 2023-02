Tots els partits són importants, però hi ha alguns en els quals sembla que hi ha més de tres punts en joc. Els xampanyers podrien situa-se quarts a la classificació si guanyen avui (16.30h) a la Muntanyesa, un rival directe per les posicions de play-off, ara mateix dos punts per sobre d'ells. Els locals, que a la baixa de Biel Font sumen també la d'Adri Méndez -que va rebre un cop la setmana passada- només han perdut un partit dels últims deu jugats. La Muntanyesa, en canvi, ve d'una derrota contra el Vilassar de Mar (2-3).

«És un partit molt complicat. Juguem contra un equip molt fort, però nosaltres hem treballat molt bé tota la setmana i estem confiats. Tenim moltes ganes de jugar, guanyar, passar-los per davant i anar sumant punts", apunta Miquel Àngel Muñoz, entrenador del Peralada.