El Bàsquet Girona i Pierre Oriola han arribat a un acord per a la rescissió del contracte de l'aler-pívot. El de Tàrrega ha disputat 7 partits amb l'elàstica gironina i ha sumat una mitjana de 2,7 punts i 3,1 rebots en 13 minuts jugats.

El català havia de ser un fitxatge revulsiu pels d'Aíto però a causa de problemes físics no ha rendit al nivell que s'esperava. De fet, no jugava des del 30 de desembre a la pista del BAXI Manresa, i tot i que davant l'Obradoiro va entrar en la convocatòria i va fer la roda d'escalfament amb els seus companys, no va disputar ni un sol minut.

El club, que no concreta els motius de la seva marxa en el comunicat que ha fet públic, agraeix la seva professionalitat en tot moment, destaca la feina realitzada dins i fora de la pista i li desitja "tota la sort" en els seus propers reptes.