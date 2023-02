L’Ajuntament de Banyoles ha presentat el calendari d’esdeveniments esportius per aquest any 2023. El calendari inclou prop d’una cinquantena de competicions que se celebraran durant tot aquest any a la ciutat. La propera prova serà la SuperCup Massi de BTT que se celebrarà el cap de setmana del 25 i 26 de febrer i tindrà més caràcter internacional que mai. La previsió és que hi participin els millors ciclistes internacionals del moment per iniciar la temporada.

El regidor d’Esports de l’Ajuntament de Banyoles, Jordi Congost, va explicar que «en el calendari es visualitza l’aposta de Banyoles pels esports que singularitzen la ciutat, és a dir, per acollir aquells esdeveniments que són característics de Banyoles com competicions vinculades al rem, al piragüisme, al triatló o a la BTT». Entre les principals competicions del calendari destaca el Triatló Internacional, que s’avança i se celebrarà el cap de setmana del 22 i 23 de juliol. També es farà el Torneig Estatal de caiac-polo el cap de setmana del 20 i 21 de maig; el Campionat d’Espanya de Marató de piragüisme, el 17 i 18 de juny; i el Campionat d’Espanya de Rem, el 24 i 25 de juny. A més, Banyoles acollirà de nou un torneig previ al Mediterranean International Cup (MIC) el dimarts 4 d’abril i es faran esdeveniments de caràcter més popular com la Marxa dels 40, organitzada pel Centre Excursionista de Banyoles, que se celebrarà el 19 de març; i la 26a edició de la Marxa Popular Ciutat de Banyoles, que es farà el 26 de novembre. «L’esport és un tret identitari de la nostra ciutat», finalitza Jordi Congost.