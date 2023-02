El FC Barcelona va guanyar ahir a Vila-real gràcies a un gol de Pedri en el minut 17 que reforça el lideratge del conjunt català després d’un partit en el qual els visitants no van estar gaire fins en atac però molt segurs en defensa al darrere. D’aquesta manera, els blaugranes amplien provisionalment l’avantatge respecte al Madrid als onze punts a l’espera que el conjunt blanc disputi demà contra l’Elx (21:00) el seu partit d’aquesta jornada. El partit, malgrat començar amb una gran oportunitat de Lewandowski després d’una mesurada passada filtrada de Pedri que el davanter polonès va enviar al pit de Reina en l’un contra un (m.3), va transcórrer igualat en els quinze primers minuts, en el qual tots dos conjunts s’alternaven la possessió.

L’estil semblant de joc de Xavi i Setién provocava que cap dels dos equips cedís el control al rival, però, mentre que el Barcelona ho intentava pel carril central i trobava l’esquena a la defensa groga amb facilitat, la primera arribada a l’àrea culer del Vila-real va arribar després d’una pilota penjada per a Yeremy Pino, a qui Araujo es va imposar.

El Barcelona se sentia cada vegada més còmode davant un Vila-real al qual li mancava contundència en defensa i que, a més, no aconseguia provar a Ter Stegen fins que Pedri, després d’un robatori de Koundé i una brillant triangulació, va castigar els locals materialitzant una elèctrica paret amb Lewandowski (m.17).

Després del gol, Reina va tornar a aparèixer per a rebutjar una ocasió de Lewandowski i Araujo continuava mantenint controlat Pino, que era l’únic jugador groc que aconseguia rondar amb un cert perill l’àrea rival.

El Vila-real, que va patir la lesió de Coquelin, que va haver d’abandonar el terreny de joc en llitera i visiblement adolorit després d’un mal gest en el genoll, va tenir la més clara en el temps afegit amb una ocasió de Morales que va marxar al lateral de la xarxa.

La segona part va començar amb una volea d’Alberto Moreno que va marxar molt desviada en el qual va ser un avís del Vila-real, que va sortir més agressiu en atac amb un actiu Yeremy Pino que va tornar a ser marcat amb eficàcia per Araujo quan es preparava per a definir un bon passi de Parejo després d’un taló de Capoue.

El Barcelona va respondre als bons minuts del Vila-real amb un extraordinari passi de Lewandowski a Raphinha, que va creuar massa el seu llançament, però, malgrat dominar, no aconseguia sentenciar un partit que mancava de continuïtat. Setién va introduir un triple canvi en el 83 (Niño, Trigueros i Mojica) per buscar l’empat, però el Barcelona, que va tenir una altra oportunitat de Lewandowski que va sortir centrada i va poder atrapar amb facilitat, va custodiar bé l’àrea i no va deixar buits als jugadors groguets, que pateixen la seva tercera derrota consecutiva.