Els clubs de futbol catalans han votat la continuïtat de la Junta Directiva de la Federació Catalana de Futbol. Joan Soteras continuarà com a president de l’ens federatiu, un càrrec que ocupa des de l’any 2018, després d’imposar-se en la repetició de les eleccions, amb 503 vots i un 57,62% de suport, a Juanjo Isern (335) i Pep Palacios (12).

Com ja va passar en les anteriors eleccions del maig de 2022, que el Tribunal Català de l’Esport (TCE) va ordenar repetir en detectar 175 vots irregulars, durant la jornada electoral hi ha hagut polèmica entre els candidats: Isern ha denunciat irregularitats en les votacions, encara que un cop coneguts els resultats definitius ha fet un tuit per felicitar a Soteras «per la victòria electoral».

Hem guanyat amb diferència i hem demostrat que el futbol català vol que el governem nosaltres

Per la seva part, el màxim mandatari ha fet la següent valoració als mitjans de la Federació en conèixer els resultats favorables dels comicis: «Hem guanyat amb escreix i, per tant, demostrem que el futbol català vol que el governem nosaltres. Els clubs estan d’acord amb nosaltres per poder treballar de nou i seguir traient la corrupció que hi havia dins del futbol català. Hi ha d’haver serietat, netedat i transparència», ha dit Soteras.

Alhora, ha explicat que tenia «clar» que guanyaria «per una quantitat important de vots de diferència (168)»: «M’esperava una gran diferència perquè hem treballat bé». Mentre parlava del futur de la Federació: «Fa nou mesos que vam començar a desenvolupar el nostre pla electoral de competició: amb la nova Superlliga, subvencions pel futbol català... Tot està en marxa. Hem repetit unes eleccions que mai s’haurien d’haver repetit, però hem de ser respectuosos amb el TCE».

Durant la jornada electoral, el compte de Twitter de la candidatura d’Isern ha publicat aquesta queixa: «Interventors membres de la candidatura de Joan Soteras estan donant actes notarials als clubs a la porta del carrer i fins a la mateixa sala». Respecte a la postura d’Isern, Soteras ha sigut dur amb el seu rival qui ha tingut una «rabieta per no saber perdre i volia entrar a la Federació per la porta del darrere». «Se’ns ha tornat un Donald Trump qualsevol que vol entrar a la Federació repetint eleccions una vegada i una altra», ha sentenciat.

Un dels objectius de Soteras en aquest mandat que comença és poder tirar endavant les iniciatives que la seva junta directiva no va completar a causa de la pandèmia del coronavirus i l’inici del diàleg amb la Federació Espanyola de Futbol per la construcció d’una ciutat esportiva de la Catalana.