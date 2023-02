«La Deporvillage Transpyr Coast to Coast transforma a les persones, és una aventura que porta al límit i crea llaços importants. Res ha estat el mateix després de fer-la». Amb aquestes paraules es va descriure una de les deu millors proves del món per als ciclistes. Enguany, la Transpyr celebra la seva 13a edició de l’11 al 17 de juny i ho farà amb la novetat de trams de cronoescalada als ports més mítics del Pirineu francès en la modalitat de carretera segons va explicar-se ahir en la presentació que va tenir lloc a l’Eat Sleep Cycle Hub de Girona. La sortida serà des de Saint-Jean-de-Luz (França), mentre que l’arribada serà a Roses només set dies més tard. Entremig, es passarà per Camprodon tenint en compte que és un «clàssic» de la vall gironina.

La Transpyr 2023 consta de set etapes i manté el traçat d’oest a est que va estrenar-se fa dos anys per proposar un recorregut que va des del mar Cantàbric, endinsant-se a la península per la Vall d’Aran, fins al Meditarrani amb Roses com a destí final. «Hem fet un gran desenvolupament en l’àmbit ciclista. Fa 13 anys, la Transpyr ja va ser una aposta per la sostenibilitat ambiental i després de tant de temps es veu per què vam donar-li suport. Cal donar valor al turisme esportiu, o a l’esport turístic. És una bona manera de desestacionalitzar», va comentar la regidora de Turisme de l’Ajuntament de Roses, Montse Mindan. Al seu torn, l’alcalde de Camprodon, Xavier Guitart, va dir que «la bicicleta és molt important per a la nostra vall». Via @TRANSPYR



¡Y por fin! La Grand Finale 🏁 nos llevará a… ¡La bellísima Costa Brava, en Roses!



Este será el maravilloso destino final de la Deportvillage #TranspyrC2C 🌊🚵🏼🌊 y donde acabaremos tirándonos todos al mar. pic.twitter.com/5MQTf9JQQK — Visit Roses (@VisitRoses) 2 de enero de 2023 Per la seva part, el director del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Norbert Bes, va assegurar que «el ciclisme és un dels productes top de la nostra terra»: «La Transpyr ajuda a situar els Pirineus de manera internacional amb una ruta per bicis que combina mar i muntanya. L’experiència es viu al doble». A més a més, s’ofereix un nou desafiament als ciclistes, que en cada etapa de la ruta francesa tindran un «repte diari»: l’ascensió a un port cronometrat en què Octave reconeixerà als participants més ràpids alhora que establirà una classificació en cadascun dels ports objectiu i sobre la totalitat d’aquests ports als Prineus francesos. És a dir, que un tram de les quatre etapes de territori francès s’afrontarà en format de cronoescalada. Tot això, oferint diverses possibilitats als participants: mountain bike i bici de carretera o bici elèctrica de muntanya.