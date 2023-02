El vot dels clubs gironins va ser clau, dilluns, per donar la victòria a la candidatura de Joan Soteras en la repetició de les votacions per presidir la Federació Catalana de Futbol (FCF). Dels 132 sufragis registrats a la delegació, 102 eren en suport al president reelegit, 28 corresponien a la llista de Juanjo Isern i 2 eren en blanc. Soteras es va imposar amb 503 vots, pels 335 d’Isern i els 12 de Pep Palacios, els altres aspirants. «Girona ja va ser important en les eleccions del maig que també vam guanyar i ara ho hem tornat a fer encara per més diferència. Els clubs confien en la nostra gestió perquè els escoltem, i com diu sovint Soteras, Girona ha tornat a demostrar que és una base molt important del futbol català», apuntava ahir Jordi Bonet, fins ara delegat a la província i vicepresident de la FCF, que amb aquests resultats, seguirà en el càrrec quatre anys més.

A Girona estaven cridats a votar uns 170 clubs i la gran majoria que van exercir el seu dret ho van fer a favor de la candidatura liderada per Soteras. Les votacions es van haver de repetir per ordre del Tribunal Català de l’Esport, en apreciar que al maig s’havien produït 175 vots nuls. Bonet explicava ahir que el seu objectiu és «seguir aplicant el nostre projecte, que passa per exemple la temporada que ve pel pla de futbol 7 per any natural, i la creació de la Superlliga entre Tercera RFEF i l’actual Primera Catalana». «Nosaltres seguirem lluitant contra les males arts i escoltarem i ajudarem els clubs, per exemple, en temes com les inspeccions de la Seguretat Social, on hem d’anar tots junts a defensar els interessos del futbol català i gironí», va afegir Jordi Bonet.

Una clara diferència

A Tarragona, Lleida i el Penedès-Garraf es va imposar la llista d’Isern. En la resta, va guanyar Soteras, però enlloc amb una diferència tant clara com la de Girona. Bonet pensa que els rivals no tornaran a recórrer: «potser amb una diferència més justa s’ho haurien plantejat, però amb 168 vots de diferència ells mateixos se n’han adonat que els clubs de Catalunya no els volen», va dir ahir. Tot i això, la candidatura d’Isern deia ahir a Betevé que estudiava una nova impugnació.