Ambaixadors gironins a Andorra mirant Europa

El FC Andorra de Gerard Piqué va saltar a la fama del futbol professional amb l'ascens a la Segona Divisió A espanyola la temporada passada. El futbol andorrà, però, va més enllà del conjunt tricolor i el país compta amb la seva lliga pròpia que ha agafat molta tirada entre jugadors de la província de Girona. Actualment, el saltenc Dani Toribio i els figuerencs Carles Coto, Kilian Grant i Jose Bejarano juguen al FC Santa Coloma; el vilablaretenc Adri Muñoz a l'Inter Club Escaldes, i el platjarenc Monsif Khttar a la UE Santa Coloma. Anys enrere, a Andorra també hi van treure el cap el porter ganxó Joan Bayona (Inter Club Escaldes), l'argentí establert a l’Alt Empordà Jorge Torres (Ordino) i el figuerenc Albert Moñino i el caldenc Patet al FC Andorra quan militava a Primera Catalana, entre altres.

«La màxima aspiració de competir a aquí és jugar a Europa; no hi ha cap factor extraesportiu»

La lliga Multisegur Assegurances és la primera divisió de la Federació Andorrana de Futbol, està formada per vuit equips i els dos primers es classifiquen per eliminatòries prèvies de la Champions League i de l'Europa League. El campió de la copa obté el bitllet per a la Conference League. Què duu a tants gironins a pujar a jugar fins a Andorra? Carles Coto, que està vivint la seva novena experiència internacional, considera que és «per la proximitat; no hi ha cap factor extraesportiu que ens hi porti. Pels jugadors que estem a la lliga andorrana jugar a Europa és la màxima aspiració. També és l’objectiu dels clubs, ja que és la font d’ingressos més gran que existeix».

Aquesta és la segona temporada de Coto a Andorra, després de deixar la UE Figueres l’estiu del 2021: «La vida, aquí, és molt agradable, hi estic molt adaptat i a gust». Ara, viu a Encamp, tot i que el primer any ho va fer al centre d’Andorra la Vella. El seu equip és segon a la classificació, a tres punts del líder, l’Atlètic Club Escaldes: «El nivell de la lliga pot ser similar entre l’actual Segona RFEF i l’antiga Tercera Divisió. La competició està creixent i cada cop hi ha més jugadors de nivell; pel país és important». Que hi hagi el FC Andorra a Segona A «a nosaltres no ens perjudica, el contrari. Al país l’ajuda a revalorar-lo en el futbol».

Recta final de la carrera

Grècia, Xipre, Itàlia, Uzbekistan, Bielorússia, Gèorgia, Bèlgica, l'Estat espanyol (arribant a jugar fins a Segona A) i Andorra són els països on ha jugat Coto durant la seva trajectòria. Es va formar el Barça, va ser campió d’Europa sub-19 amb la selecció espanyola i ha jugat a l’Europa League i a la Champions d’Àsia. Acaba de complir 35 anys. Té intenció d’incloure una desena lliga diferent al seu currículum? «He tingut una carrera moguda per Europa i no ho canviaria per res. Ara, estic Andorra i crec que serà l’últim nou país el qual jugaré a futbol», conclou el migcampista ofensiu, que es nota «bé físicament» i que acumula quatre gols en dotze partits de lliga.