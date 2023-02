L’Spar Girona s’ha aferrat al lideratge de la LF Endesa des que va atrapar la primera posició de la classificació amb un triomf contra el Barça CBS en la jornada 17. Des de llavors, l’equip de Bernat Canut ha aconseguit enllaçar quatre victòries consecutives -realment n’acumula onze- per mantenir-se. No obstant això, la igualtat que hi ha aquesta temporada entre els equips de la part altra de la taula fa que el partit que es jugarà demà a La Fonteta (20.30 hores / Teledeporte) sigui crucial per definir el pròxim campió. Les gironines s’enfrontaran al València, segon classificat amb un punt menys.

«Es decideix el lideratge per aquesta jornada. És un partit important perquè una victòria ens faria donar un cop de puny al damunt de la taula i deixar un marge important respecte al València d’aquí fins al final, però igual que està passant a l’Eurolliga hi continuaran havent ensopegades. La lliga són 30 jornades i després d’aquest duel encara en quedaran nou. Diumenge quan tornem a jugar pot canviar la classificació. Tot i així, no ens amaguem ni ens traiem pressió. És un partit important», ha explicat Canut. L’Uni va imposar-se en el partit de la primera volta, malgrat que les gironines agafen poques referències d’aquell dia perquè tot just era la primera jornada i ambdós equips són diferents en l’actualitat. «Les dues plantilles hem viscut molts canvis i experiències que ens han fet evolucionar. El calendari és molt estret, passen moltes coses. Ni és el mateix Girona, ni és el mateix València. Ara tornem a trobar-nos amb un Girona líder i un València enganxat al darrere que està fent molt bé les coses amb una plantilla excel·lent com la nostra. Serà un partit maco», ha dit. «En el dia d’avui em veig acabant la meva carrera al València» L’entrenador seguirà tenint la baixa de Binta Drammeh mentre que la resta de la plantilla ha viatjat, malgrat que algunes jugadores arrosseguin molèsties a part de la càrrega que acumulen les que han participat amb les seves respectives seleccions per les finestres FIBA. «Necessiten uns dies per estar al cent per cent, però estan mentalitzades que és un partit important», ha comentat. Tres dies més tard, l’Spar Girona rebrà la visita del Gran Canària a Fontajau.