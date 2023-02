La Copa del Rei arrenca avui a l’Olímpic de Badalona, amb el Barça i el Reial Madrid lluitant contra Unicaja i València Basket, respectivament, en els dos primers partits de quarts de final, que, si es compleixen els pronòstics, portarien a blaugranes i madridistes a enfrontar-se a les semifinals de dissabte.

Madrid i València obriran la competició (18.30 hores) en el que serà el seu cinquè enfrontament coper. En els quatre anteriors van vèncer els blancs, inclosa la final del 2017 i el duel de quarts de final del 2021 (85-74), l’última vegada que es van creuar en el torneig. L’equip de Chus Mateo, que fa setmanes que no pot comptar amb els lesionats Rudy Fernández i Alberto Abalde, es presenta a Badalona com a colíder de l’Eurolliga i de la Lliga Endesa, on és l’equip més valorat (107,5) i el segon màxim anotador per darrere del Cazoo Baskonia.

El segon partit de quarts (21.30 hores) serà un altre clàssic de la Copa del Rei, encara que sempre ha estat tenyit de blaugrana. I és que el Barça ha guanyat el quadre malagueny les set vegades que s’ha creuat en el seu camí (cinc d’elles a quarts de final). El conjunt blaugrana arriba a la cita després d’haver guanyat nou dels seus darrers deu compromisos, entre la Lliga Endesa i l’Eurolliga, i amb la plantilla completa després d’haver recuperat recentment Sergi Martínez, l’únic ocupant de la infermeria del Palau.

Sarunas Jasikevicius vol mantenir l’idil·li del Barça a la Copa (ha guanyat quatre de les últimes cinc edicions), i per això apostarà, com sempre, per la defensa. Els blaugranes només han encaixat més de 80 punts en tres partits aquesta temporada. I en dos -Gran Canària i Joventut Badalona- van acabar derrotats. En atac, compta amb un repertori infinit, encara que per sobre de la resta brillen en aquesta faceta el base Nico Laprovittola (13,4 punts) i els dos darrers MVP de la Copa del Rei: l’escorta Cory Higgins (12,5) punts) i l’ala pivot Nikola Mirotic (11,6 punts).

Per l’altra part, Ibon Navarro no podrà comptar amb el pivot gironí Yankuba Sima, lesionat a l’adductor en l’últim partit de la Lliga Endesa contra el Baskonia. I això que havia arriba a Màlaga per substituir el lesionat Augusto Lima.