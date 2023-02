El miracle del Bisbal Bàsquet

El juny de 2020, en plena desescalada dels moments més durs de la pandèmia, el Bisbal Bàsquet va atrevir-se a fer un pas que, en aquell moment, podia semblar agosarat: comprar una plaça a la Lliga EBA després de diversos anys competint a Copa Catalunya. Després de tres temporades, ja es pot dir que el club hi està plenament consolidat a la quarta divisió del bàsquet estatal. Aquest any, a falta encara de nou jornades per acabar la fase regular, l’equip que entrena Carles Rofes es pot donar per virtualment salvat. Són cinquens, amb un balanç de 10-7, i amb 7 triomfs de marge respecte el descens directe, i cinc sobre les places de play-out. El miracle habitual. «I això que aquesta temporada ens feia por perquè la categoria s’ha endurit, recuperant els dos grups de 14 equips que tenia el format d’abans de la pandèmia», admet el director esportiu Joan Ferrer.

Mantenir-se tres anys seguits a EBA té mèrit però segurament la gran victòria del Bisbal Bàsquet és a la grada, on ha aconseguit mobilitzar una de les aficions més apassionades de la categoria. Un partit al pavelló Vell sol reunir mig miler d’aficionats, fidels i entregats a la causa. «Ens ho diuen els propis rivals», admet Ferrer, «que al·lucinen amb l’ambient que es troben aquí i ens asseguren que és una passada». Horari especial I serà també una passada veure l’ambient de dissabte en el partit contra el Calvià, cuer de la categoria amb un sol triomf, que pot acostar una mica més la salvació matemàtica. El duel s’ha programat per les 15h per facilitar el viatge de tornada als balears, estarà envoltat d’activitats per engrescar els seguidors en un horari poc habitual. «Al matí hi haurà partits de l’escoleta, a quarts de dues farem un dinar popular amenitzat amb música, i a les tres de la tarda, el nostre partit d’EBA», relata Ferrer, convençut que el pavelló s’omplirà un cop més. Segons ell «l’afluència és boníssima quan juguem els dissabtes a la tarda a les sis, aquesta franja és la que millor ens va, però segur que la gent també respon tot i ser un cap de setmana complicat pels carnavals de molts municipis de costa que tenim propers». Ferrer admet que «ho hem tornat a fer» i destaca l’ambició del club en aquests tres anys a EBA. Aquesta temporada, per exemple, se’ls va escapar per poc el títol de Lliga Catalana que van jugar a casa, a la Bisbal, contra el Barça. I per Ferrer, amb la derrota a Vic dissabte «se’ns escapa la possibilitat de trucar la porta al grup de dalt, que té els llocs molt definits amb Vic, Mataró Homs i Palmer Mallorca. Aquesta temporada només aspiren a l’ascens els dos primers i els tenim massa lluny». «Semblava una bogeria quan aquell estiu de 2020 vam fer-nos amb una plaça a EBA i ho hem aconseguit consolidar. Aquest curs teníem la veritable prova de la consolidació perquè la categoria s’enduria i ho hem tornat a fer molt bé», relata Joan Ferrer. El director esportiu també està molt satisfet amb la feina de Carles Rofes, tècnic que ha agafat l’equip aquest curs, i amb qui compten pel futur: «no n’hem parlat però ens agradaria que seguís, ha construït un model de joc molt atractiu».