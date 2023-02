Exhibició d'Adel Mechaal als campionats d'Espanya de pista coberta a la prova dels 3.000 metres. El palamosí ha dominat amb mà de ferro la cursa i ha firmat un gran registre de 7:44.15.

Dues curses diferents s'han viscut a la pista de Gallur, a Madrid, la que ha disputat Mechaal i la que han corregut la resta de competidors. Amb l'objectiu d'intentar superar el rècord d'Espanya de pista coberta dels 3.000, l'atleta gironí ha marcat un ritme infernal des de la sortida. El palamosí ha estirat el grup només començar fins a anar fent una selecció de corredors i quedar-se sol al capdavant de la cursa, seguit de molt lluny per Sebas Martos.

El registre al pas del 1.500 metres, l'equador de la cursa, ja era espectacular, 3 minuts i 48 segons. Acompanyat per un públic entregat, que li ha fet l'onada cada cop que passava en les últimes voltes, Mechaal ha travessat la línia de meta amb les forces justes després de donar-ho tot fins a l'últim metre per aconseguir la nova millor marca. Finalment, no ha baixat el temps, però el públic ha demanat a Mechaal que fes una volta d'honor i de campió després del gran espectacle ofert. És el setè títol de 3.000 m en pista coberta de Mechaal, el quart de forma consecutiva (2015-2017-2018-2020-2021-2022-2023).

Naiara Estanga, bronze en triple salt

L'atleta de Cornellà de Terri es va penjar el bronze en el triple salt amb una marca de 12.68. Estanga revalida d'aquesta manera la posició obtinguda en els últims campionats.

Les germanes Guerrero, a la final dels 1.500 metres

També en els Campionats d'Espanya de pista coberta, Esther i Marina Guerrero s'han classificat directament per a la final dels 1.500 metres. Les atletes banyolines han acabat primera i segona de la seva semifinal. Esther ha guanyat la prova amb un temps de (4:29.67) i Marina ha marcat el seu millor registre personal (4:29.88). La final serà el 19/02 a les 13:25h en directe per Teledeporte.