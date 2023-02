El Girona-Almeria, en imatges. Festival golejador a Montilivi. 1 Aleix Garcia en el moment de fer un xut entre la defensa rival. F

Míchel va mostrar-se molt satisfet amb la victòria d’ahir. I amb raó: «Per mi ha estat el millor partit de la temporada de cara gol. Aquesta és l’agressivitat que vull veure sempre. L’Almeria és molt bo en les transicions, però hem corregut més nosaltres». «Quan estem en la nostra millor versió, som competitius i podem lluitar a cada partit. És el nivell dels nostres jugadors. Saben quan es fan les coses bé o malament. Som un equip que fa passos endavant, hem sigut molt contundents», va dir.

El Girona és el tercer millor local de la lliga, un aspecte que Míchel valora per l’altra banda: «Hem de millorar a fora doncs. Podríem tenir una temporada molt il·lusionant, a prop d’un fet històric. Plantegem tots els partits igual. A casa tenim la sinergia de l’afició. Vull que l’equip tingui la humilitat de saber que ens costarà. Així hem estat capaços de puntuar en grans llocs i contra grans rivals». També va referir-se a la classificació, mirant les places europees. «Prefereixo mirar cap amunt, no perquè el nostre objectiu sigui Europa. Però així som capaços d’exigir-nos més. El meu objectiu està lluny encara: és aconseguir els 53 punts. Serà complicat i difícil. Tenim els peus a terra, gaudint del partit contra l’Almeria, i hem d’anar a San Mamés buscant un resultat que ens doni la trentena de punts i la tranquil·litat. Hem de donar continuïtat al que fem a casa, on encara no hem donat la nostra millor versió de manera regular», va comentar.

L’únic però del tècnic va ser la represa. «No estic gens satisfet amb la segona part perquè no em defensat. Hi ha coses a millorar». «Hem de posar els gols a favor i en contra en positiu. Podria haver estat millor si no haguéssim encaixat, el segon gol no m’ha agradat i em sembla de traca. Li he de preguntar a Arnau. Les ajudes han de ser molt directes», va explicar.

Míchel va fer una menció especial per Tsygankov i Artero, que ahir debutava a Primera. «Tots han fet un partidàs, fins i tot els canvis. Tinc una gran plantilla i hi ha moltes baixes, la gent que competeix ho fa genial. Viktor és diferent, una sort tenir-lo. Crec que s’ha d’adaptar molt més al què volem». «Li he dit a Artero que el faria debutar. S’ho mereix més enllà del resultat. Per la maduresa encara no es creu el bo que és. Té moltíssim talent. Necessita un procés més llarg, tinc la sensació que serà un tros de futbolista per al Girona. A poc a poc demostrarà el seu talent. La base funciona molt bé i jo me n’aprofito», va concloure.