Sense gaire temps per lamentacions, l’Uni Girona buscarà aquesta tarda davant el Gran Canària llepar-se les ferides de la derrota de dimecres a la Fonteta que va deixar a les gironines sense liderat i de la greu lesió de Irati Etxarri, que estarà entre sis i vuit meoss de baixa i, per tant, es perd el que resta de temporada.

El duel d’avui contra el Gran Canària, conjunt amb qui comparteix patrocinador, sembla una bona oportunitat per recuperar confiança en el joc i també a nivell psicològic. «Una lesió d’aquest tipus és un cop fort. És la segona que tenim aquest any i és una jugadora que per nosaltres és molt important. Estem refent-nos de la notícia i enfocant el cap i deixant el cor de costat», va declarar la segona entrenadora de l’Uni, Laura Antoja, en la prèvia del matx.

Les canàries, que intenten escapar de la part baixa i de les places de descens, no són un equip, a priori, que hauria de posar moltes dificultats a les de Bernat Canut, sobretot jugant lluny de la seva pista. Però Antoja no se’n refia i va advertir dels seus perills, sobretot en el joc interior. « Tenen molta verticalitat i agressivitat en la línia exterior, i treball, duresa i rebot en la part interior, que normalment és el que més mal fa a equips com nosaltres», va destacar la segona entrenadora.

En aquest sentit, si l’Uni vol tenir un partit tranquil haurà de controlar la pintura i centrar-se en carregar sobretot el rebot ofensiu. Les canàries són líders en captures totals de la lliga amb 29,3 per partit, i encapçalen el rànquing dels rebots defensius amb 29,3. Mentrestant, les gironines són cinquenes en les dues facetes. Antoja va avisar, sobre les insulars, que «són atletes que es passen tot el partit barallant-se i lluitant per les segones opcions».

A més de la baixa d’Etxarri, Bernat Canut encara no podrà comptar amb Drammeh, que continua el seu procés de recuperació. Absències importants ja no tant pel partit d’avui sinó pels pròxims compromisos europeus davant el Mersin i l’Avenida, en que l’Uni es jugarà la classificació pels quarts de final de l’Eurolliga.