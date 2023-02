El Bisbal Bàsquet continuen firmant una excel·lent temporada. L’equip de Carles Rofes va sumar l’onzè triomf de la temporada en imposar-se amb claredat al Calvià per 87 a 58.

La visita del cuer classificat semblava propícia perquè el Bisbal sumés un nou triomf. El conjunt empordanès no va fallar davant els mallorquins i va trencar i sentenciar el partit en el segon quart.

Deu minuts va durar la resistència del Calvià, que només ha pogut sumar un triomf en tota la temporada, al Pavelló Vell. El conjunt de Javier Soriano va aconseguir acabar el primer període quatre per sota (14-10), però a partir d’aquí, el Bisbal va ser amo i senyor del partit.

Amb un parcial de 20 a 8 en els primers sis minuts de segon quart, els homes de Rofes van obrir un forat insalvable per als visitants al marcador.

La dinàmica dominant del Bisbal continuaria a la segona part. Guillem Planas, màxim anotador del duel amb 29 punts, va brindar a l’afició vuit triples, ben acompanyat per quatre contundents esmaixades de Dibba. Sense relaxacions, els locals acabarien guanyant de 29.

El Bàsquet Girona perd amb orgull

Un competitiu Bàsquet Girona va perdre a la pista del líder Vic però va fer suar de valent en l’últim quart a un equip osonenc que va arribar a guanyar de 20 punts. I això que els visitants van començar guanyant millor ( 9-15), però els vigatans es van refer, i amb un parcial de 18 a 4 van acabar els primers 10 minuts amb 8 punts d’avantatge (27-19). El Bàsquet Girona no va perdre la cara al partit i aconseguia que el Vic no obrís una distància més gran abans del descans. Tot es va torçar al tram final del període, en que els locals van signar un parcial de 9 a 0 per marxar als vestidors 18 punts per davant (58-40).

A la represa, semblava que els vigatans sumarien una victòria fàcil, però el Bàsquet Girona va treure l’orgull i va donar un bon ensurt al líder, posant-se a només 5 punts a dos minuts del final. Finalment, el Vic no es va posar nerviós i va acabar tancant el triomf en les següents jugades.

El Quart, superat pel Palmer Mallorca

El Quart va caure per un clar 82 a 50 a la pista del Palmer Mallorca, equip de la part alta de la classificació. Els balears van gaudir de còmodes avantatges ja des del primer quart, i en tot moment van tenir el partit controlat davant un Quart que ni tan sols va poder guanyar un parcial.