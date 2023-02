Els beneficis per al Girona de formar part de l’estructura

El City Football Group és l’accionista majoritari del Girona, perquè posseix el 47% de l’accionariat. Però Ferran Soriano, el seu cap visible, no està sol: l’acompanyen Marcelo Claure (35%) i Pere Guardiola (16%). Les tres parts són fonamentals per entendre el canvi que ha viscut l’entitat blanc-i-vermella, que ha passat de maleir-se per solucionar els seus deutes a comprovar com omple el seu estadi en una categoria, Primera Divisió, a la qual no havia ni somiat que arribaria. Qui va començar abans la seva aventura a Montilivi va ser Pere Guardiola, intermediari en la venda el 2015 del club a TVSE Futbol, una operació en la qual es va vincular a Jean-Louis Dutaret i Samir Boudjemaa, exdirectius de Canal+ França. Amb el primer ascens a l’elit tot va quedar al descobert: l’agost del 2017 s’oficialitzava l’entrada del Girona al City Football Group, que en un primer moment va compartir protagonisme directe amb Pere Guardiola, quedant-se un 44,3% d’accions cadascun (l’11,4% restant continuava en mans dels petits accionistes). Aquesta operació va enviar directament el Girona a una dimensió desconeguda. Ja no només pel que fa a l’aspecte esportiu, perquè va poder enriquir les seves plantilles amb cessions de joves talents als quals hauria estat impossible accedir amb recursos propis, sinó perquè formar part de l’estructura és endinsar-se en un món en què tot és possible: tots els equips del grup posen en comú llistes de futbolistes, metodologies, equips mèdics, etc. Després de diverses ampliacions de capital, el 2020 va arribar la tercera pota de l’equació: l’empresari Marcelo Claure, que va comprar bona part d’un pastís molt llaminer.