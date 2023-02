Una de les proves més esperades de l'última jornada del Campionat d'Espanya va ser la dels 1.500 i, per descomptat, el protagonisme se'l va tornar a emportar Esther Guerrero. La banyolina va tornar a brillar entre els aplaudiments dels aficionats que van omplir el poliesportiu de Gallur i va conquerir el seu quart campionat estatal.

Guerrero, que va arribar a Madrid després de batre el seu propi rècord d'Espanya de la milla amb 4.24.92, aconseguint a més la millor marca espanyola de l'any en 1500 metres amb 4.06.70, partia com a favorita i no va defraudar sobre la pista, on va parar el crono amb un temps de 4:10.48. Guerrero va tornar així a coronar-se després d'un canvi de ritme quan faltaven 600 metres i un últim esforç els últims 200.

Després del malson d'Ourense l'any passat, on Guerrero va patir una lesió muscular just en el moment de travessar la línia d'arribada -que no només li va arrabassar l'or, sinó que també la va privar competir al Mundial de Belgrad i la va obligar a perdre's tota la temporada a l'aire lliure-, aquesta victòria va permetre a l'atleta tornar a somriure.

«Gaudir era el més important per a mi avui, més que guanyar. M'han acompanyat molt les sensacions durant la carrera, m'he sentit molt bé. Els últims 100 metres els he gaudit molt perquè m'he vist a la pantalla i m'he vist guanyadora», reconeixia Esther Guerrero després de la cursa a Teledeporte. «Més que estar feliç, m'he tret un temps de sobre. Tant de bo això sigui un inici cap endavant i tornar allà on era», afegia.

A Guerrero la van acompanyar al podi Águeda Marqués, segona amb 4:12.45, i Marta García, tercera amb 4:15.84.

Qui també va competir a la mateixa categoria després de classificar-se amb la seva millor marca personal va ser la seva germana, Marina Guerrero, que va haver de conformar-se amb la 12a posició, després d'acabar amb un temps de 4:32:26.

Fontes guanya i Husillos bot el rècord dels 400

En la mateixa distància, en categoria masculina, el guanyador va ser el granadí Ignacio Fontes, que va dominar amb molta autoritat la final i va vèncer amb 3:45.95. Per darrere Mohammed Ataoui, campió d'Espanya sub-23, va travessar la línia de meta en 3.47.31, per davant de Gonzalo García, que es va endur el bronze amb 3.47.49.

Poc després, en 400 metres, el palentí Oscar Husillos, l''exprés d'Astudillo', va exhibir-se sobre la pista madrilenya del poliesportiu de Gallur després de completar una carrera impecable que va dominar des del principi fins al triomf amb rècord d'Espanya sota sostre (45.58). Un resultat que li va permetre també batre la seva anterior plusmarca de fa quatre anys que estava en 45.66.