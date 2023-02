L'Spar Girona ha tornat a somriure després de guanyar al Gran Canària en un partit en què les locals han anat de menys a més. Després d'un inici incert en què les grogues han pres la iniciativa, les gironines han reaccionat amb un segon quart amb un alt nivell d'encert (29-14) que els ha permès capgirar el marcador i mantenir un coixí de punts insalvable per a les illenques. El triomf permet a les locals agafar aire abans d'una setmana d'infart amb dos partits d'alt voltatge: CBK Mersin (22/02 a Fontajau) i Perfumerías Avenida (25/02 a Salamanca).

El duel ha començat amb un aplaudiment del públic en senyal de recolzament a Irati Etxarri, que es va trencar els lligaments creuats del genoll esquerre en el darrer partit de lliga a València i es perdrà el que queda de temporada. Després d'un inici igualat, les canàries -que tenen una necessitat imperiosa de guanyar per allunyar-se de la zona de descens- han posat una marxa més i amb un parcial de 0-8 han obligat Bernat Canut a frenar el partit. Un 2+1 de Shay Murphy ha aturat la rauxa illenca, però no ha impedit que les jugadores de José Carlos Ramos mantinguessin el coixí de punts (13-21).

L'Spar ha despertat al segon quart, millorant en intensitat defensiva i provocant nombroses pèrdues en les contrincants que s'han transformat en cistelles locals. Marianna Tolo ha culminat la remuntada amb un tir que segellava un parcial de 9-2 que ha fet enrabiar a l'entrenador visitant mentre María Araújo i Brittney Sykes han desplegat el seu catàleg ofensiu. Bernat Canut s'anava passejant amunt i avall per la banda mentre, a poc a poc, les gironines han començat a asfixiar les opcions de les grogues col·locant una màxima diferencia de +9.

Partit controlat

Tyler Sciafe s'ha quedat pràcticament sola en atac i les locals ho han aprofitat per mantenir el coixí de punts tornant del descans. El partit ha agafat un to físic, amb un parell de situacions de contacte que han endurit el joc. Les canàries s'han desorganitzat, o almenys això semblava protestar Holesinska al seu entrenador quan ha estat substituïda. Les gironines no han perdut el focus i han aprofitat la situació per col·locar un +18 al marcador (69-51).

Les gironines han mantingut el control del partit al llarg dels darrers deu minuts. El peix estava dat i beneït i les canàries s'han limitat a intentar evitar que el desastre no es fes cada vegada més gran.