L'Olot arribava al partit contra el Penya Deportiva amb les ganes i la necessitat de donar continuïtat a la victòria aconseguida a Paterna la jornada anterior (1-2). L'equip d'Albert Blázquez s'ha imposat 2 a 0 al conjunt balear amb dos grans gols de Josep Cerdà. L'extrem de Pollença ha liquidat el partit amb dues dianes amb cinc minuts de diferència a la segona meitat. Els sis punts consecutius davant rivals de la part alta han provocat que aquella salvació utòpica sigui cada cop més factible.

Feia mesos que el Municipal no vibrava amb una victòria dels seus jugadors. Gairebé una volta després, precisament davant el Formentera, el pròxim rival, l'afició olotina ha gaudit de nou d'un triomf. L'equip volcànic ha quallat un partit molt seriós davant un rival complicat. Tot i iniciar el partit amb algun error defensiu, que hagués pogut sortir car i en forma de penal sobre Salinas, els locals han estat capaços d'asserenar-se i començar a generar també ocasions en els peus de Víctor Valverde. Just abans del descans l'Olot s'ha salvat del gol visitant. Callís ha desviat un córner tancat que s'ha estavellat al travesser d'Arnau Fàbrega.

Amb uns primers compassos de segona part més tranquils i sense ocasions, Blázquez ha volgut revitalitzar i posar cames fresques. Terma i Forgas han entrat per Eloi i Busquets. Pocs minuts després del canvi, Valverde ha fregat el gol amb una rosca enverinada.

Enmig d'un enfrontament que no es desencallava, Cerdà ha estat el desllorigador. El jugador propietat del Barça ha combinat dins l'àrea amb Forgas per acabar superant Frías. Primera diana amb l'Olot per a Cerdà. No en tenia prou el jove extrem, que cinc minuts després, ha deixat enllestit el duel amb una gran jugada personal. Desequilibri per internar-se dins l'àrea i pausa per definir al pal llarg. Un doblet del mallorquí per creure en la salvació, per demostrar que l'Olot vol una temporada més a 2a RFEF. Ja en el temps afegit, Xumetra ha tingut el tercer.