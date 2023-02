Una trentena d'espectadors van gaudir del partit contra l'Almeria des del Palco dels Sastres, tot i els cartells de l'Ajuntament

Un Girona-Almeria divendres a les nou del vespre. Una cita que va acabar sent màgica per l’afició blanc-i-vermella, però que d’inici, tenint en compte les baixes temperatures que acostumen a envoltar Montilivi, no va convèncer massa als aficionats, que no van arribar a omplir 9.000 localitats en un partit clau. Els que no van fallar, però, tot i les advertències municipals, van ser aquells que van optar per gaudir del millor partit de la temporada dels de Míchel des del Palco dels Sastres. Alguns, fins i tot, per primera vegada.

«Jo segueixo el Girona des de sempre i fa molt temps que vinc aquí. Encara que ho tanquin, hi seguiré venint», reconeixia un jove adolescent amb la mirada fixa en el partit. Com ell, una trentena d’espectadors, la majoria joves i fins i tot algun nen, es van reunir a la zona restringida del Palco dels Sastres per gaudir d’una vetllada de futbol de Primera Divisió. Entre ells, alguns grups de joves ben equipats, amb cadires plegables, cerveses i entrepans.

Després del rebombori que van causar les imatges del partit contra el Barça, fins i tot Movistar li va dedicar un reportatge als aficionats que s’acumulen al Palco dels Sastres per gaudir dels partits del Girona de franc -i amb unes vistes que poc han d’envejar als seients de dins l’estadi-. Molts joves reconeixien que divendres era la primera o segona vegada que accedien a aquell espai, alguns d’ells, fins i tot, «perquè ho havien vist per la tele». El principal motiu, els diners.

«Som estudiants i no podem permetre’ns un abonament. Que facin descomptes per joves i anirem a Montilivi»

«Jo abans era abonat, a Gol Nord, però aquest any no puc assumir la pujada de preus», compartia un dels presents. «Nosaltres som tots estudiants i no ens ho podem permetre. Si fessin abonaments o descomptes per joves, aniríem a Montilivi», reclamava un altre grupet. Una altra parella d’adolescents explicava que només poden anar al camp si algú els hi deixa el carnet, i que després de no haver-ne aconseguit cap pels voltants de Montilivi, havien decidit enfilar-se al Palco dels Sastres. «Nosaltres a vegades som al camp i a vegades el veiem des d’aquí. No podem anar-hi sempre», deien uns altres.

El consistori va optar per posar, unes hores abans del partit, uns cartells de «no passeu» a l’accés a la zona restringida que va compartir per Twitter com a solució provisional. Tanmateix, la majoria d’assistents reconeixia no haver ni vist els cartells en accedir al Palco dels Sastres -i més tenint en compte la foscor de l’espai a aquelles hores del vespre- ni tampoc haver topat amb cap obstacle en l’accés -que no és, en absolut, complicat-.

Ajuntament, Universitat, Mossos d’Esquadra i el mateix club fa temps que vetllen per trobar una solució permanent als espectadors que veuen el partit de franc i que poden arribar a ser un problema de seguretat. Així i tot, només quatre estudiants d’Erasmus van saltar una tanca, més que donada de si, mentre demanaven a la resta d’assistents «Això és legal? No està prohibit, oi?» amb l’únic objectiu de veure millor el partit. En general, un bon ambient entre aficionats de futbol. Com si fos una graderia supletòria.

Tot plegat, el motiu que els va portar a arreplegar-se allà era el mateix que el de les 8.879 persones que van acudir a Montilivi: el sentiment pels colors del Girona, o, si més no, les ganes de gaudir d’una exhibició de bon futbol. I quedava ben exemplificat amb l’esclat d’eufòria en veure com Taty Castellanos obria la llauna d’una nit que seria èpica, tant dins com fora del camp.