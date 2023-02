Aíto només podrà treballar amb quatre jugadors durant les finestres FIBA

Si Aíto García Reneses ja no és de per sí gaire amant de les finestres FIBA, ara que s’han conegut els jugadors del Bàsquet Girona que aniran convocats amb les seves seleccions és probable que encara li deuen fer menys gràcia, malgrat que també pot ser vist com un reconeixement a la seva tasca amb els jugadors joves. El tècnic madrileny només podrà comptar amb quatre jugadors de la plantilla per les properes sessions d’entrenament: Quino Colom, Pol Figueras, Kameron Taylor i Marc Gasol.

Els altres vuit viatjaran amb les seves seleccions per disputar els duels de classificació pel Mundial d’aquest 2023. Per la selecció espanyola, repetirà Èric Vila, convocat ja per les passades finestres de novembre, i destaca la novetat de Jaume Sorolla. Scariolo ha donat una oportunitat al pívot tortosí després de les seves últimes bones actuacions.

Les altres novetats són la presència dels dos argentins, Maxi Fjellerup i Pato Garino, amb la seva selecció, la de Jeremiah Hill amb el Camerún, després d’haver aconseguit la doble nacionalitat com a americà i camerunès, i el debut de Hanzlík amb la selecció absoluta de República Txeca, després de les seves convocatòries amb les divisions inferiors.

A part de Vilà amb Espanya, també repetirà Dusan Miletic amb Sèrbia i Roko Prkacin amb Croàcia. La jove perla balcànica està convocada per disputar dos partits de classificació per l’Eurobasket de 2025.

D’entre els quatre jugadors que no marxaran amb les seves seleccions, també s’haurà de veure amb quins d’ells podrà comptar Aíto, ja que Marc Gasol arrossega una lesió i en el cas de Kameron Taylor és possible que hagi aprofitat l’aturada per passar uns dies al seu país.

Per la seva banda, Colom i Figueras no han estat seleccionats per Scariolo tot i que també tenien força números. L’andorrà ha disputat diverses finestres amb Espanya i va ser preseleccionat per l’Eurobasket de l’any passat. Mentrestant, el tarragoní ha fet mèrits en els últims partits per anar amb l’absoluta, i més tenint en compte que la llista d’Scariolo està plena de cares poc habituals, però per la posició de base el seleccionador ha preferit comptar amb jugadors ja més consolidats en les finestres. Espanya s’enfrontarà a Itàlia i Islàndia, dos duels intranscendents a efectes classificatoris perquè l’absoluta ja va certificar la classificació pel Mundial en els compromisos de novembre.

A falta de dades oficials de la resta de clubs, el Bàsquet Girona serà un dels equips de l’ACB que més jugadors tindrà convocats amb les seves seleccions.