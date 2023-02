Javier Tebas, president de LaLiga, va dir dilluns que si Joan Laporta, màxim mandatari del Barcelona, no explica bé els pagaments del club blaugrana a una empresa de José María Enríquez Negreira, exàrbitre i exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres, hauria de dimitir.

"Si no explica bé per què es pagava, jo crec que sí (hauria de dimitir). No ha donat una explicació raonable d'aquests pagaments. A la nota que va treure el Barcelona semblava que això ho feien tots els clubs de futbol. Una cosa és que tinguis exàrbitres i una altra que tinguis exàrbitres que estiguin al Comitè Tècnic d'Àrbitres. És un tema que m'agradaria que s'aclarís. El temps que ha passat això, no són tres temporades, són moltes temporades. A més, amb moltes directives, que no es parlaven els uns amb els altres. No m'agrada gens", va dir.

"Per mi no és determinant que hi hagi contractes. Que algú en actiu facturi per un assessorament verbal per aconseguir la neutralitat dels àrbitres és suficient per continuar investigant. I a més des de fa 16 o 17 anys. No és determinant si hi ha contracte", ha indicat durant la presentació dels límits del cost de plantilla esportiva dels clubs de LaLiga.

Tebas va assegurar que LaLiga denunciarà el cas davant FIFA i UEFA si ho considera necessari: "Si creiem que han d'entrar-hi, emetrem la denúncia corresponent. Ho estic dient des del segon dia. Volia més dades i més circumstàncies. Nosaltres no esperem que la gent entri d'ofici. Sobretot en aquests temes que hi ha indicis de corrupció. Sempre hem estat actius. Hem denunciat el City, la Juventus, el PSG... és evident que alguna cosa haurem de fer. Si aquí (a Espanya) ha prescrit, anirem als llocs on no hagi prescrit”.

Pel que fa a la reacció dels clubs espanyols, ha declarat: "Cada club és lliure de treure o no les seves notes. Hi ha una profunda preocupació a la majoria dels clubs, inclòs el Barcelona. El dany reputacional preocupa i tots volen que s'investigui fins i tot el final als que puguin i als que correspongui. Hem fet un escrit a la Fiscalia amb alguna dada que pot ajudar la investigació".

Tebas va reconèixer que l'Atlètic de Madrid ha arribat a plantejar un comunicat conjunt: "Volia treure un comunicat, i després el Barcelona ha expressat la seva preocupació... El que s'ha posat de banda és perquè havia de preguntar més amunt i no podia decidir "Tractarem igual i ho plantejarem igual. Hi ha un tema molt clar, jo no m'amagaré darrere dels clubs en aquest tema. Hem establert des de LaLiga una estratègia molt clara de perseguir la corrupció esportiva".

Acompanyant Tebas hi havia Javier Gómez, director general corporatiu de LaLiga, que va aprofundir sobre els límits de cost de plantilla del Barcelona i va reconèixer que el club blaugrana ha de reduir uns 200 milions d'euros.

"Ha fet operacions que li han donat ingressos no recurrents, les 'palanques'. Però aquests ingressos no hi són la temporada que ve, has fet una plantilla amb els ingressos d'aquesta. Hauràs de continuar fent operacions que et segueixin donant ingressos per poder pagar la plantilla que has creat o reduir-la", va explicar.