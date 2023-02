El mercat d’hivern revoluciona els equips de futbol gironins

Amb l’objectiu d’afrontar la segona volta amb garanties, la majoria dels equips de futbol gironins han mogut fitxa durant el mercat d’hivern. Entre Primera Divisió i Segona Catalana s’han produït mig centenar de fitxatges i la llista podria augmentar, ja que el mercat continua obert en categories territorials. Els conjunts que han donat més benvingudes (3) han estat el Girona B, L’Escala i el Figueres. El filial gironí, de Tercera RFEF, ha incorporat Oscar Coll, Manuel Martínez i Dani Torices, i a Primera Catalana, en la pugna pel títol de campió i l’ascens, els escalencs han fitxat Pau Morer, Moha Abouhafs i Armando Nsue, i els figuerencs Toni Gamell, Ian Doré i Ousman Touray. Tots tres també han deixat oberta la porta de sortida per a Moha, Karim i Nil (Girona B), Isac i Abde (L’Escala) i Genís, Rusu i Mario (Figueres).

El Girona no només ha tingut moviment en el filial. El primer equip ha captat Viktor Tsyhankov i Alexander Callens, mentre que han sortit com a cedits Ramon Terrats, Oscar Ureña i Manu Vallejo, i com a baixa definitiva Samu Saiz.

A Tercera RFEF, el Peralada no ha reemplaçat cap de les tres baixes -l’absència del segon porter Ian Doré és coberta pel juvenil Pau Carbó. Entre la resta de Primera i de Segona Catalana, els equips han mogut mínimament les plantilles. D’entre els noms propis destaquen els de Samba Kanté i Pau Baró, fitxats pel Bisbalenc; dels retorns dels veterans Joan Bayona (Calonge) i Robert Fernández (Viladamat); del jugador de la Kings League Raúl Martínez (Farners) o els pescats pel Tossa de Mar d’una categoria superior (Abde, de l’Escala, i Gerard Álvarez, del Palamós).