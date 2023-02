El futur ‘9’ del Madrid és de Palamós

«Álvaro Rodríguez entra en el 87’, da el segundo gol a Asensio y deslumbra» (As, 19 de febrer de 2023), «Buenos minutos del canterano Álvaro Rodríguez» (Marca, 19 de febrer de 2023) o «Álvaro Rodríguez tira la puerta» (Marca, 20 de febrer de 2023). Aquests són només alguns exemples. El seu nom ha ocupat moltes portades. Però no només a Espanya, ja que l’impacte del Reial Madrid és mundial. Álvaro Rodríguez Muñoz (Palamós, 2004) va debutar dissabte passat a Primera Divisió en la victòria dels de Carlo Ancelotti davant l’Osasuna (0-2), després de substituir Rodrygo al minut 88. Tot just era la primera convocatòria en Lliga (ja s’havia estrenat amb el primer equip a la Copa del Rei a Càceres) i van ser pocs minuts al terreny de joc, però suficients per oferir una bona actuació amb assistència inclosa. Dimarts va entrar en la convocatòria pel partit contra el Liverpool en els vuitens de la Champions. A Madrid, ja es parla d’ell com el futur ‘9’ del club blanc.

«Tot ha anat molt ràpid. Va ser una sorpresa», reconeix Pilar Muñoz. La mare de l’Álvaro i el seu marit havien decidit passar uns dies a Segòvia per «desconnectar» quan els va arribar la trucada més esperada i sobtada alhora: «‘Mama, vaig convocat amb el primer equip a Pamplona’». De seguida, van tornar a fer les maletes per acompanyar-lo a El Sadar. «Acabàvem d’arribar de Colòmbia (l’Álvaro, fill també de l’exjugador uruguaià del Palamós Coquito Rodríguez, va jugar el Sudamericano sub-20 amb l’Uruguai), però no vam dubtar en anar al partit contra l’Osasuna. Més que res per fer-li un petonet i una abraçada més perquè l’estona a Madrid se’ns havia fet curta sense temps quasi ni per parlar. No pensàvem pas que jugaria. Va ser maco. Estem molt feliços perquè ha lluitat sempre per aquest moment», explica.

Casualment, a El Sadar van coincidir amb Amós Gasca. El qui havia estat el seu entrenador al Gironès-Sàbat la temporada 2014/15 i li va permetre «fer un pas important en la seva carrera», segons explica la Pilar. «Ell va animar-lo a anar al Girona. Va ser molt emocionant trobar-lo a Pamplona, ens va fer il·lusió», afegeix la mare. Per la seva part, el tècnic comenta que «l’Álvaro volia continuar amb mi, però jo li vaig dir que fitxar pel Girona era una bona oportunitat i que no la desaprofités perquè progressaria com a futbolista». Així ha sigut. «Arribar al seu nivell és molt difícil i encara més al primer equip del Madrid», insisteix l’Amós.

Format al Global Palamós (2010-2014), on va ser entrenat pel seu pare, Coquito, va incorporar-se al Gironès-Sàbat als 10 anys sent aleví. «Que un nen tan petit vagi de Palamós a Girona per jugar a futbol només pot voler dir una cosa: tenia moltes ganes de ser futbolista. Ja era competitiu, humil i destacava pel seu físic amb un bon u contra u, colpeig, última passada... Com ara. Va fer una temporada amb nosaltres i va trucar-lo el Girona», diu l’Amós. Al club blanc-i-vermell (2015-2020), va dirigir-lo l’actual entrenador del juvenil A, Sergi Mora, en la seva última etapa a Girona amb el cadet. «Era un jugador que cridava molt l’atenció i va ser determinant, tot i que al ser tan alt vam haver d’insistir en el treball amb preparadors físics i fisios per prevenir les lesions. Tenia un cos, en ple desenvolupament, difícil per a la seva edat. Per això, vigilàvem molt el seu minutatge per regular les càrregues. Potser no va jugar tan com haguéssim volgut, però va ser decisiu marcant molts gols. Jugava d’extrem esquerre i dominava l’àrea, mentre que en accions d’estratègia sempre s’imposava pel joc aeri», assegura Mora.

Com a jugador del Girona, l’Álvaro va arribar a jugar un partit amb el juvenil C al camp del Quart, on fins i tot va marcar, abans que esclatés la pandèmia i fitxés pel Madrid el 2020. De Torres de Palau, la Pilar recorda una anècdota després d’un partit arran de les informacions que han aparegut recentment sobre que el Barça va descartar-lo: «Una persona se’m va acostar per parlar i li vaig dir ben clar que el meu fill no sortiria de Girona per anar a cap altre lloc que no fos el Madrid. Es va posar a riure. Però el Madrid era el somni de l’Álvaro, que és merengue des que té ús de raó i des dels 4 anys que cada temporada li hem comprat la nova equipació. Sempre li he dit al meu fill que si realment aquest era el seu somni, havia de lluitar per aconseguir-lo sense desviar el pensament. Al final, va arribar la trucada del Madrid».

A Valdebebas, on continua vivint a la residència, l’Álvaro va ser molt ben acollit de seguida. La seva progressió va ser tan important que Raúl González va fer-lo pujar amb el Castilla a Primera RFEF, tot i tenir només 17 anys. «Ha tingut molta sort. Resulta còmic però de petit tenia un calendari del Madrid que a cada mes hi havia la foto d’un jugador diferent. Un dia va agafar la pàgina en què sortia Raúl i la va enganxar amb celo a la paret. Recordo que vaig renyar-lo perquè feia malbé la pintura... (Riu). Ara l’està entrenant el seu ídol. Té el millor professor i si pot aprendre d‘Ancelotti doncs perfecte. A part que estar envoltat de jugadors amb tanta experiència també li va molt bé».

«La gent ha de tenir paciència»

Tornant a l’impacte mediàtic que està tenint el seu fill d’un dia per l’altre, la Pilar reflexiona que «la gent ha de tenir paciència»: «No podem córrer per ell. Tot just té 18 anys i s’està fent. Està en desenvolupament. D’aquí un parell d’anys potser podem parlar del seu màxim potencial, però ara encara és aviat». La mare remarca que «ha d’estar tranquil en un bon entorn».

Tant ella com els dos entrenadors que l’han conegut coincideixen amb el bon caràcter de l’extrem palamosí per poder arribar lluny en el món del futbol. «Estic molt orgullosa de l’Álvaro, però no només pel que està aconseguint com a futbolista sinó per la persona en què s’està convertint. Té uns principis clars, és un nano tranquil, que no és de sortir ni ens ha donat mai problemes. És un bon fill i amic dels seus amics. En té pocs, però ben triats. Encara manté la colla de la infància i quan ve a Palamós (la mare hi continua vivint) sempre els va a veure. L’últim cop va ser per Nadal. Com que no té el cotxe aquí, agafa el patinet elèctric i es passeja per tot el poble amb normalitat. Li encanta la platja. A Palamós no el coneixen com a l’Álvaro del Madrid, sinó que només és l’Álvaro i aprofita per estar tranquil», diu la Pilar. Mora ho corrobora: «És molt bon nen, tot cor. Sempre ho donava tot per l’equip i entrenava amb un somriure. Quan es va assabentar de l’oferta del Madrid, se li van obrir els ulls de la il·lusió encara que s’estimava el Girona com el que més i el defensava sent competitu. Volíem que es quedés». Però deixar-lo volar era inevitable.