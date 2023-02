Els papers de Football Leaks, la recerca que va destapar la cara més bruta del futbol, detallen tots els pagaments realitzats pel FC Barcelona a l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres (CTA) Enríquez Negreira, així com a l'exdirectiu barcelonista Josep Contreras, segons revela avui 'Infolibre'.

Football Leaks va llançar llum a una infinitat de fraus fiscals pels quals han estat condemnats Cristiano Ronaldo, Leo Messi i Jose Mourinho, entre altres. Ara descobreixen amb tot luxe de detall la documentació que posseïa el club blaugrana respecte als diners abonats a l'excol·legiat.

El Barça retribuïa a Enríquez Negreira facturant amb dues empreses de l'exàrbitre: Nidsal SCP (Societat Civil Privada) i Dasnil 95 SL. Però també estan en el focus de la recerca per part de la Fiscalia els pagaments del club a Javier Enríquez Romero, fill de l'exàrbitre, a través d'una tercera empresa, Soccercam SL.

La Fiscalia considera que els pagaments al fill es van fer través de Tresep 2014 SL, una empresa que vincula amb Josep Contreras, directiu del Barça mort el desembre passat. En la seva qualitat d'intermediari, Contreras cobrava comissions de fins al 50% de les quantitats abonades a Javier Enríquez.

La Fiscalia investiga els pagaments des de 2016 fins a 2018 perquè sospita que darrere d'ells no va existir cap contraprestació real. No obstant això, la documentació revelada per Football Leaks, el club havia començat en 2001 a remunerar a l'exàrbitre per un assessorament tècnic del qual, de moment, ni l'Agència Tributària ni el fiscal ha trobat proves, i que es va allargar fins al 2017, un llarg període en què van intervenir quatre presidents del Barça.

Factura paralitzada

Segons revela Infolibre, el novembre de 2016, el director executiu del club, Óscar Grau, ordena paralitzar el pagament d'una factura a Tresep 2014 fins que parli amb Albert Soler, llavors director d'Esports Professionals. Uns dies més tard, Pancho Schröder, el director financer, demana a la cap d'administració, “per a OG [Óscar Grau]”, un històric dels pagaments del club tant a Nisdal i a Dasnil com a Tresep. Les tres empreses al mateix temps.

En l'Excel que se li envia apareix la relació de tots els abonaments fets a les societats d'Enríquez Negreira des de 2001 fins a 2017. Per mesos i per temporades, sense IVA i amb IVA. En un altre Excel figuren els pagaments a Tresep des de 2014 fins a 2017. Dasnil 95 va ser creada el 1995 i va ser la primera amb la qual Enríquez Negreira va facturar al Barça: 135.227,74 euros, 163.625,56 euros si se li suma el 21% d'IVA. En les tres temporades següents, el club no va facturar res.

El primer desemborsament a Enríquez Negreira es va fer, doncs, amb Joan Gaspart de president, que no va continuar pagant-li. Quan Joan Laporta va ocupar aquest càrrec, el 2003, no li va pagar fins a la temporada 2005-2006, en què va començar a cobrar Nilsad, la societat civil privada de l'exàrbitre. Laporta va presidir el club fins a 2010. Aquest any el va succeir Sandro Rosell. Enríquez Negreira va continuar facturant al Barça a través de Nilsad fins a la temporada 2015-2016, ja amb Bartomeu, quan va tornar a utilitzar Dasnil 95.

Els cobraments de Nisdal entre la temporada 2005-2006 i la temporada 2014-2015 sumen 4,37 milions d'euros. En la següent, factura mig exercici Nisdal i mitjà Dasnil 95, un total de 521.613 euros. En la temporada 2016-2017, Dasnil 95 rep 157.528 euros. Si a aquestes xifres se'ls afegeix el 21% de l'IVA, la quantitat total percebuda per Enríquez Negreira ascendeix a 6,2 milions d'euros des de 2001. I sense comptar la temporada 2017-2018, quan l'exàrbitre va abandonar la vicepresidència del CTA i el club va deixar de pagar-li la seva assessoria tècnica.

Zenit de 729.000 euros

Enríquez Negreira va començar a cobrar quantitats per sota de 200.000 euros el 2001 i 2005, però els seus honoraris van anar creixent amb el temps, fins a gairebé fregar els 729.000 euros la temporada 2013-2014, amb Rosell al comandament del club. En l'anterior van aconseguir els 722.460 euros. Des de la temporada 2009-2010 sempre van estar per sobre del mig milió. Els pagaments eren mensuals, normalment d'entre 40.000 i 50.000 euros, excepte els que tancaven cada temporada, al juny, quan es duplicava o fins i tot es triplicava aquesta quantitat, fins a 125.000 o 145.000 euros. També es van fer aquests pagaments més inflats en les factures dels mesos de desembre alguns anys.

En les anotacions comptables del club, els serveis es consignaven com a “assessorament vídeos tècnics”. En el cas d'un pagament de 100.569,15 euros, que en la comptabilitat figura com a corresponent a juny de 2015, el club el vincula a un “enregistrament dels partits d'equips espanyols en competicions europees”, per un import de 83.115 euros més IVA.

En l'Excel on el Barça recull els desemborsaments a Tresep 2014, la societat de Josep Contreras, es consignen 10 pagaments entre gener de 2015 i novembre de 2016, per un import total de 394.460 euros, IVA inclòs. Però les factures no eren mensuals; en general, s'emetien cada dos mesos. Normalment per 29.040 euros, IVA inclòs, però també n'hi ha de fins a 65.340 euros, com el juny de 2016. El concepte que figura en elles és: “Per la prestació de diversos serveis educatius-esportius”, amb emissió de “informes sobre la participació de diversos actors de les diferents competicions esportives i del seguiment d'aspectes que puguin interessar en un futur en aquest àmbit educatiu-esportiu”.