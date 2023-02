L’endometriosi és una malaltia crònica, molt dolorosa, que afecta les dones. «Comença pels òrgans reproductius, els ovaris, la zona pèlvica, però també es pot escapar pel pit o el cervell», apunta Jordi Geronès, un gironí afincat a Budapest que treballa en el món de l’animació cinematogràfica. Gran amant de la bicicleta, des que van diagnosticar la malatia a la seva dona el 2019 no s’ha cansat de lluitar per donar-hi visibilitat i trobar recursos per a la investigació. Demà, amb el suport de Eat Sleep Cycle, organitza una sortida a Girona (fins els Àngels i Santa Pellaia) i una xerrada. Els diners que recapti amb la venda de samarretes aniran destinats a l’Endofest, un festival que es fa a Premià el 6 de maig i que entrega tots els recursos que genera a l’hospital Clínic de Barcelona per fer recerca.

«A la meva dona li van diagnosticar endometriosi el 2019 després de molts anys de tenir dolors. Es triga molt abans de trobar el diagnòstic perquè és molt desconeguda. Provoca molt dolor, mal de cap, i neguit perquè no et trobes bé i els metges no et troben res», apunta Geronès, que en els darrers 20 anys a viscut a Canadà, Austràlia, Nova Zelanda, Anglaterra i França i ara està instal·lat a Budapest. Des d’aquell diagnòstic, no s’ha aturat en la seva cerca de recursos. «Quan faig una sortida d’aventura de tres o quatre dies m’enduc una bandera que posa Ride for endometriosis per donar-li visibilitat. Molta gent m’atura i em pregunta», destaca. L’any passat va organitzar una ruta de Budapest a Viena, i també ha fet part del Camino de Santiago a peu, sempre amb el seu indispensable emblema.

Geronès, satisfet per poder dur ara el seu projecte a Girona, relata que «és una malaltia crònica que no té cura. Com que triga tant a diagnosticar-se, quan t’han d’operar és molt complicat per a la dona, que té molt difícil poder tenir fills o viure sense dolor». En tot aquest període ha contactat amb associacions relacionades a l’endometriosi «de tot el món» i sempre hi ha mirat de col·laborar per trobar recursos que puguin generar investigació.

Jordi Geronès va conèixer la seva dona, australiana, fa 12 anys. Ara estan instal·lats a Budapest on segueix treballant, des de casa, en pel·lícules d’animació. La brújula dorada, Happy feet o Batman: La legopelícula són alguns títols del seu currículum . «Mentalment és una malaltia molt esgotadora, vas al metge i et diu que no tens res. També afecta a la parella i a la família, i com que no entra el tractament per la sanitat pública a més has de gastar molts diners en metges privats», afegeix l’organitzador de la sortida en bicicleta de demà, que tindrà un recorregut d’uns 70 quilòmetres «per a tots els públics».

«Tant de bo no plogui i pugui venir quanta més gent millor», diu Geronès, que seguirà escampant pel món, a dalt de la bicicleta, el seu missatge de solidaritat.