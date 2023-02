Espanya, ja classificada per al Mundial 2023, no va tenir gaires complicacions per superar Islàndia (61-80), en un partit que Jaume Sorolla no oblidarà de cap de les maneres. El de Tortosa sempre podrà dir que va debutar amb la selecció un 23 de febrer del 2023, participant en 7:01 i aportant dos rebots.

Sorolla va viure aquesta jornada tan emotiva al costat del seu company d’equip, Èric Vila, que va estrenar-se el passat mes de novembre i ahir va tenir més presència a la pista: en 12:39 va anotar quatre punts i va agafar dos rebots. Sorolla i Vila encara tindran una altra oportunitat per presentar la seva candidatura per a les pròximes convocatòries de Sergio Scariolo, ja que Espanya jugarà el dia 26 contra Itàlia. En el triomf contra Islàndia el màxim anotador va ser Miquel Salvo, del Gran Canària, amb divuit punts. Els espanyols van dominar els quatre parcials i van fer l’estirada definitiva en el marcador entre el segon i el tercer quart, confirmant el seu domini en un darrer període en què res va perillar. En la resta de partits de la jornada amb presència de jugadors del Bàsquet Girona, Roko Prkacin va brillar, sent clau en la victòria de Croàcia a Suïssa. L’ala-pivot va contribuir amb 15 punts, 8 rebots i dues assistències en 24:20 minuts de joc. D’altra banda, el txec Ondrej Hanzlík va estrenar-se amb la selecció fent un parell de punts i una assistència en 7:32 en la derrota amb França (59-72). Aquesta matinada Patricio Garino i Maxi Fjellerup han jugat amb l’Argentina contra el Canadà, mentre que avui és el torn de Dušan Miletic, que amb Sèrbia s’enfronta a Grècia i Jeremiah Hill, que amb Camerun se les veurà amb la R.D. Congo.