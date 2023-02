No és la primera vegada que Spar Girona i Perfumerías Avenida es veuen les cares dues vegades en un mateix mes aquesta temporada. Però sí amb tan poc marge. El passat mes de desembre, ja va haver-hi doble cita d’un dels clàssics del bàsquet femení -amb 10 dies entremig- i com a resultat, doble victòria gironina, tant a Lliga Femenina (76-72) com a l’Eurolliga (74-48). Els dos, a més, amb Fontajau com a escenari.

Les de Bernat Canut tenen la primera prova de foc contra les de Salamanca abans del duel decisiu d’Eurolliga dimecres (20.30h). Els dos partits, aquest cop, al Pavelló de Würzburg i amb una situació ben diferent del passat mes de desembre.

Després del cop anímic de perdre, per poc, contra el Mersin (73-75) i de la lesió d’Irati Etxarri que ha deixat tocat a tot l’equip, les gironines no tenen més remei que refer-se i intentar fer-se grans davant un rival que sempre suposa un repte addicional, el Perfumerías Avenida. Aquest cop amb un efectiu més, Brittney Sykes, que al desembre encara va veure els partits des de la banqueta per l’embolic amb el transfer -però alhora sense Cornelius, que llavors encara formava part de la plantilla gironina-.

«Veig possible ser un equip competitiu, però és cert que les circumstàncies són unes altres. Tenim un equip que arrossega cansament i l’hem de recuperar. És evident que hi ha jugadores que hauran de participar més minuts, perquè sinó no arribem a dimecres. Però de moment pensem en el primer, en fer un bon partit, i ja veurem com afrontem el segon», exposava Bernat Canut.

A banda de les baixes d’Etxarri, que serà intervinguda el pròxim 8 de març, i Binta Drammeh, l’Spar Girona també arrossega l’esforç i el cansament físic i moral de la darrera jornada. «És possible que diumenge siguem les 8 que ja coneixem, i que pel partit d’Eurolliga ens ajudin Berta Ribas i Mar Ibern, jugadores de la base», afegia Canut.

«De moment pensem en el primer partit i ja veurem com afrontarem el segon» Bernat Canut - Entrenador de l'Spar Girona

Les gironines han de guanyar dimecres per fer-se amb el bitllet per a quarts de final de la competició continental, però avui el que està en joc és la lliga.

Després de la victòria avui del València contra el Movistar Estudiantes (65-71), l’UniGirona ha de guanyar avui al Perfumerías Avenida si vol mantenir el colideratge amb les valencianes, que van endur-se el darrer duel (77-62). Les de Salamanca, per la seva part, arriben terceres a la classificació amb una victòria menys que les gironines, 17/5, però amb una embranzida de set partits consecutius guanyant.

Des de l’última visita al desembre, les de Salamanca han experimentat molts canvis, entre ells, un relleu a la banqueta, amb l’entrada de Pepe Vázquez ocupant el rol que fins al moment havia ocupat Roberto Iñíguez. «Salamanca estava bé, però necessitava un canvi d’ànims i Pepe Vázquez els hi ha donat. Hi ha jugadores, com Andrea Vilaró, Jovana Novic o Aleksa Gulbe, que abans no eren tan protagonistes i ara, amb en Pepe, han fet un pas endavant i estan rendint a millor nivell i més motivades que al desembre», opinava Canut.

I a aquests noms mencionats pel tècnic de l’Alt Urgell, s’han d’afegir també les velles conegudes per l'afició gironina Michaela Onyenwere i Julia Reisingerová que, de moment, no ha aconseguit guanyar al seu antic equip i buscarà fer-ho a Würzburg, que acostuma a ser un talismà per les locals. «Salamanca és molt bon equip i a casa seva allò bullirà i serà una dificultat afegida. Però aquests reptes acostumen a ajudar-nos i a fer-nos entrar endollades al partit», deia, optimista, Canut.