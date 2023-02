L'Spar Girona ha perdut en el darrer sospir en el primer dels dos enfrontaments contra el Perfumerías Avenida. L'equip de Bernat Canut, mermat per les baixes i amb una plantilla ajustada, ha fet un esforç titànic per arribar al final del partit amb opcions. Perfumerías Avenida s'ha arribat a col·locar +9, però les gironines no han abaixat els braços i han aconseguit, com a premi, guanyar l'average i mantenir la segona posició en lliga.

Un derbi entre l'Spar Girona i el Perfumerías Avenida mai és un partit qualsevol. El d'avui era el primer d'una doble cita de màxima exigència —cal recordar que dimecres es tornen a enfrontar en el darrer partit de fase regular d'Eurolliga en què els dos equips es juguen la classificació— i les jugadores han saltat al parquet amb la màxima intensitat. Marianna Tolo ha hagut de sortir de la pista, carregada amb dos faltes personals en menys de 10 minuts, i les castellanes ho han aprofitat per agafar la davantera (23-20). Brittney Sykes ha explosionat a l'inici del segon quart amb tres accions consecutives que han posat a l'Uni a dos (30-28). Faustine Parra ha empatat el partit amb un gran tir en suspensió i l'avantatge s'ha anat alterant entre ambdós equips fins que Rebekah Gardner s'ha cargolat sota el cèrcol per posar el (35-37). La defensa de les gironines ha controlat l'anotació de les locals i les de Bernat Canut han marxat al descans per davant (39-42). El joc s'ha intensificat tornant de la pausa. Un triple d'Andrea Vilaró ha dinamitat l'avantatge de l'Spar, que s'ha refet amb un parcial de 0-4 per tornar a posar-se per davant (47-50). Mariella Fasoula ha mantingut vives a les seves companyes encadenant tres cistelles consecutives que han tornat la iniciativa a l'Avenida. La diferència entre els dos equips era mínima fins que un triple de Leo Rodríguez ha col·locat el 60-56 en l'últim sospir del tercer quart. El cansament s'ha començat a fer palès en les cames de les jugadores en els darrers deu minuts, errant cistelles fàcils i fent evident la diferència de rotació entre l'Spar Girona (amb només 8 jugadores) i el Perfumerías Avenida (amb 12). Un triple de Julia Reisingerova ha col·locat el +9 a favor de les rivals. Semblava una sentència definitiva, però un 2+1 de Gardner i un triple de Sykes han escurçat la diferència fins als tres punts (71-68) quan faltaven dos minuts. Un 2+1 de Maite Cazorla ha col·locat un 76-70 al marcador i Faustine Parra, des del triple, ha col·locat a les seves a quatre punts amb 40 segons restants. Gardner ha robat una pilota providencial que ha posat el 78-76 i Marianna Tolo ha tingut una acció per empatar que s'ha passejat per sobre el cèrcol però no ha entrat. Les gironines han perdut la primera de les dues cites, però tindran opció a revenja el proper dimecres (20 hores).