El Peralada ha aconseguit allò que cap equip havia fet aquesta temporada, guanyar al Nou Sardenya. L'equip de Miquel Àngel Muñoz ha derrotat per la mínima a l'Europa, líder de la categoria, gràcies a un gol de Marc Medina.

Els empordanesos han decantat el partit al límit del descans, després de resistir quaranta-cinc minuts a les aproximacions locals. Adri Méndez ha rebut obert a banda i s'ha plantat fins a la frontal de l'àrea amb una conducció. L'exjugador de Girona B ha vist sol Medina dins l'àrea i el davanter de Platja d'Aro no ha perdonat. Rematada de primeres imparable que ha picat al pal abans d'entrar. Era la primera aproximació de perill clara del conjunt de Miquel Àngel Muñoz. Medina havia entrat al minut 15 per substituir al lesionat Nierga.

L'equip xampanyer ha defensat aferrissadament l'avantatge a la segona part tot i les múltiples arribades dels graciencs. A vuit minuts del final, els escapolats s'han quedat amb un home menys per l'expulsió per doble groga de Pau López. Amb un tram final amb molts de nervis, Pol Gómez ha vist la vermella directa per una falta sense pilota pel mig. En el temps afegit, una centrada enverinada de Cano s'ha estavellat al travesser. Ha estat l'última aproximació de l'Europa a la porteria d'Aroca.

El triomf consolida el Peralada a la tercera posició (38 punts) de la classificació, si bé només té tres punts de marge respecte al primer equip fora del play-off, el San Cristóbal (35 punts). El pròxim partit per al conjunt verd-i-blanc serà el derbi contra el Girona B a casa.