Els amants del Mountain Bike no van fallar a la Shimano Super Cup Massi de Banyoles, la segona prova d’un circuit que reuneix els millors ciclistes en Cross Country d’Europa i el món.

La cita d'aquest cap de setmana ha estat marcada pel temps insegur i el fang que hi havia en la major part del recorregut, però això pràcticament no ha afectat el desenvolupament de les proves, que s'han celebrat amb total normalitat a excepció de la categoria Júnior. Les pluges de la nit i matinada de dissabte a diumenge van deixar impracticable un tram que l'organització es va veure obligada a eliminar del recorregut.

El cel amenaçador no va espantar els aficionats desplaçats a la capital del Pla de l'Estany, que en tot moment es van mostrar entregats amb l'esforç dels ciclistes en unes circumstàncies gens fàcils, tal com es posava de manifest amb els mallots ben impregnats de fang dels participants. A més, en alguns punts els ciclistes es veien obligats a baixar de la bici per la duresa intrínseca de l'itinerari.

El recorregut pel parc de la Draga i el seu entorn va permetre al públic animar els corredors i corredores des de diferents punts. La zona més atapeïda era al voltant d'un petit turó que els ciclistes ascendien enmig dels crits de suport i la passió dels assistents. Altres seguidors preferien viure les proves des de la mateixa zona de meta a través de les pantalles gegants instal·lades i esperar el pas dels corredors al final de cada volta.

En la categoria femenina, la guanyadora va ser l’americana Haley Batten (1:20:25), que va dominar amb mà de ferro tota la prova. De fet, va treure més d’un minut a l’austríaca Mona Miterwallner i a l’anglesa Evie Richards. L’espanyola millor classificada va ser Natalia Fischer, vint-i-sisena.

Igualtat en l’elit masculina

Mentre el públic aprofitava el temps entre la prova femenina i masculina elit per dinar en les foodtrucks instal·lades al voltant del recinte, els ciclistes d'aquesta última categoria escalfaven les cames en els seus corrons poc abans de dirigir-se a la línia de sortida. Ja en els segons previs a l’inici de la prova, les cares de concentració i els nervis entre els corredors eren fàcilment palpables, fins que els semàfors es van posar en verd i l’espectacle va arrancar.

La igualtat va ser màxima i en el penúltim pas per la línia de meta (abans de la volta final) hi havia un grup de sis ciclistes amb opcions de victòria. Finalment, en el tram d'ascensió, el sud-africà Alan Hathely es va distanciar dels altres corredors, entre els quals l'espanyol David Valero -un dels principals favorits- i la va mantenir fins a l'arribada, on fins i tot es va poder permetre el luxe de saludar el públic.

El segon classificat va ser l’alemany Luca Scharzbauer, a sis segons del guanyador, i en el tercer lloc del podi es va alçar el francès, Titouan Carod, a quinze segons del sud-africà. Valero es va quedar a 18 segons i es va haver de conformar amb la cinquena plaça.

El gran favorit dels aficionats local, el colomenc Jofre Cullell, no va fer un mal paper però es va quedar lluny del grup dels grans favorits, creuant la línia de meta en tretzena posició i a gairebé dos minuts de Hatherly.