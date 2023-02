El Bàsquet Girona reprèn l’ACB amb l’esperança de mantenir la ratxa

Fontajau rebrà dimarts a la plantilla del Bàsquet Girona, que torna als entrenaments en la setmana del retorn de l’ACB. Després de dues setmanes en què tot el protagonisme ha estat per a la Copa del Rei i per a les seleccions, la Lliga es prepara per reprendre una competició en la qual els homes d’Aíto García Reneses havien fet un cop sobre la taula en els darrers mesos. Perquè des que el 2023 arranqués amb el meravellós triomf sobre el Joventut, l’equip ha esvaït qualsevol possibilitat de dubte victòria rere victòria. I, a la vegada, ha agafat un coixí respecte a la zona de permanència.

En l’entrenament de dimarts al matí, Aíto tindrà a tothom disponible, menys als internacionals argentins Patricio Garino i Maxi Fjellerup, que arribaran a la tarda després del disgust que els va suposar quedar fora del Mundial. Argentina, que no se’n perdia cap des de 1982 i guanyava de disset a la República Dominicana al tercer quart, va caure 75-79. La resta de jugadors que aquests dies han viatjat amb la seva selecció ja han arribat a Girona: el croat Roko Prkacin, el txec Ondrej Hanzlík, el serbi Dušan Miletic, el camerunès Jeremiah Hill i els espanyols Èric Vila i Jaume Sorolla.

Com està el president?

El gran interrogant per afrontar la visita a la pista de l’Unicaja, recent campió de la Copa del Rei (dissabte a les 18 hores), serà la presència de Marc Gasol. Durant aquesta aturada, el pivot de Sant Boi ha continuat amb el seu treball de recuperació, però a aquestes hores ningú no pot assegurar que pugui participar en el duel del cap de setmana. Gasol va ser baixa en la derrota a la pista del Breogán i en el triomf amb l’Obradoiro. Pierre Oriola, que va entrar en la convocatòria del darrer partit, però no va participar, ja no és al club després de fitxar per l’AEK d’Atenas.

Però tornem a la ratxa de l’equip d’Aíto, dotzè a la classificació amb un balanç de 8-12. El salt protagonitzat pel vestidor coincidint amb l’entrada del nou any no es pot qüestionar. Durant el mes de gener va viure la millor dinàmica del qual portem de temporada, gràcies a les quatre victòries consecutives que el van treure fora de la zona perillosa: l’esmentada amb el Joventut (79-66), a Fuenlabrada (75-83), amb el Bilbao Basket també a Fontajau (84-59) i a Granada (78-92). Tot això va ser possible per la recuperació en el joc de tota la plantilla, que ha fet un pas endavant important pel que fa a l’àmbit individual que ha repercutit en el col·lectiu. Les victòries també tenen un denominador comú: l’estel·lar actuació del nord-americà Kameron Taylor, que és el cinquè màxim anotador de la Lliga ACB amb una mitjana de 14,6 punts per partit. Encert absolut, el seu fitxatge.

Màlaga els espera

El quatre de quatre, en realitat, va ser un cinc de sis, perquè abans d’acabar l’any el Bàsquet Girona va perdre a Manresa, tot i que abans havia guanyat al Saragossa. Després del ple, l’equip va perdre contra el Barça (73-84) i el Breogán (92-70), però va reaccionar a la perfecció derrotant l’Obradoiro en l’últim duel al pavelló gironí (93-76). Ara són fiables, els d’Aíto.

Dissabte, però, tocarà patir. L’Unicaja arriba a la cita pletòric i amb un títol nou a les seves vitrines, després de carregar-se el Barça, el Madrid i el Lenovo Tenerife. Qui sap si això els distraurà.