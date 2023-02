Després del triomf en el Campionat d’Espanya de 3.000 metres en pista coberta a Madrid, el palamosí Adel Mechaal espera pujar al podi dels 3.000 metres en l’Europeu de pista coberta, on s’haurà d’enfrontar al noruec Jakob Ingebrigtsen.

«Els números parlen sols. Estic en el meu millor estat de forma, tot i que he batut dues vegades la meva millor marca personal, a Gallur i a Birmingham, i la preparació que he fet amb el meu entrenador Antonio Serrano ha estat per al 3.000, així que estic una mica millor que quan vaig aconseguir aquell rècord de l’Europeu de l’any passat», va explicar Mechaal en una entrevista a EFE. Sobre el seu rival a Istanbul, l’atleta va dir que «Jakob està en un estat de forma increïble»: «Ha estat malalt i tant de bo se’n ressenti. És l’atleta a batre. És com Mo Farah o Hicham EL Guerrouj en el seu dia. Tots els atletes entrenem amb el seu punt de mira. Té una diana a l’esquena i tots volem passar-lo. Hauré d’intentar que Neil Gourley el cansi el màxim possible i ja veurem com arriba, perquè a més doblarà la distància. El 3.000 és l’última prova, aniré a per totes i no m’arrugaré davant seu».

Alhora, va reconèixer que en l’actualitat se sent còmode corrent sota teulat. «La pista coberta ve després de la transició del cros. Vens d’un volum molt alt, corrent distàncies de deu quilòmetres, i la prova de 3.000 és la meva favorita, és la que se’m dona millor. El 5.000 se’m queda una mica llarg i el 1.500, curt», va comentar.

Els «tres grans objectius» que es marca Mechaal per a la temporada d’estiu és «el Mundial de Budapest, que és el més important, així com la Copa d’Europa i el Campionat del Món de ruta a Riga». «Tinc moltes esperances d’arribar a Istanbul amb el millor estat de forma», va concloure.