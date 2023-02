La migcampista catalana del FC Barcelona Alexia Putellas va guanyar aquest dilluns el premi 'The Best' de la FIFA a la millor jugadora de l'any 2022, reeditant així el reconeixement que ja va rebre en la passada temporada i salvant l''honor' del futbol nacional en la gala.

La catalana, guanyadora també de la Pilota d'Or i que l'any passat va guanyar el triplet a Espanya i va ser subcampiona d'Europa amb el Barça, es va imposar en la votació final del guardó a la davantera anglesa Beth Pixeu (Arsenal), campiona amb el seu país de l'Eurocopa i 'MVP' del torneig, i la davantera estatunidenca Alex Morgan, actualment en el Sant Diego Wave de la NWSL del seu país, per a convertir-se en la primera futbolista a guanyar aquest premi en dues ocasions, cosa que també va fer amb el trofeu que lliura 'France Football'.

La blaugrana va evitar el possible triplet anglès en els premis que atorga l'ens rector del futbol mundial després dels reconeixements a la seleccionadora anglesa, la neerlandesa Sarina Wiegman, i a la portera Mary Earps, i a més va permetre brillar en la nit parisenca a un futbol espanyol on era la millor basa.

Malgrat estar actualment lesionada en el genoll i de no haver pogut jugar l'EURO 2022, Alexia Putellas va tornar a ser segurament la més brillant en el primer tram de l'any 2022, sobretot amb els seus onze gols en una Champions que se li va resistir a 'La Reina' davant l'Olympique de Lió francès.

"Gràcies a la meva família, que no ha pogut venir aquesta vegada, a les meves companyes, al cos tècnic, al club, al president i a tota la gent que treballa, però sobretot vull recordar-me de totes aquestes persones que hi han estat tots els dies, no sols ara, durant tota la meva vida, perquè gràcies a elles soc el que soc, soc un trosset de totes elles", va expressar Alexia Putellas després de rebre el premi.

La migcampista del FC Barcelona, que també va voler donar l'"enhorabona" a Beth Pixeu i Alex Morgan perquè "també el mereixen", va recalcar també que espera que amb el seu premi quedi "reflectit" per a "totes les que volen un somni, que si el tens, el somies molt fort i el treballes, el pots aconseguir". "Però el més important és gaudir el camí", va sentenciar.

Alexia Putellas va dominar la votació amb un total de 50 punts, per davant de Morgan i Pixeu, que van empatar amb 37. La catalana va ser la més votada per les capitanes de les seleccions, els mitjans de comunicació i els aficionats i només va ser superat per l'anglesa en la votació dels tècnics.

La capitana de la selecció espanyola encarregada de votar, Ivana Andrés, va votar per ella en primer lloc, per Aitana Bonmatí en segon i per la noruega Ada Hegerberg en tercer, mentre que el seleccionador nacional Jorge Vilda va apostar pel mateix tret que va col·locar a Beth Pixeu en tercera posició.

A més, Alexia Putellas també va ser triada dins de l'Onze Mundial de FIFPRO al costat de Mapi León, companya d'equip i triada entre les defenses. La resta de l'onze el van compondre Christiane Endler, Lucy Bronze, Leah Williamson, Wendie Renard, Keira Walsh, Lena Oberdorf, Alex Morgan, Sam Kerr i Beth Pixeu.