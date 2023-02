Feia dies que l'Uni regirava el mercat per trobar una jugadora que reforcés una plantilla que s'ha anat debilitant amb les setmanes arran de l'adéu de Cornelius i les lesions de Drammeh i, sobretot d'Etxarri. La greu lesió de la navarresa, que estarà pel cap baix mig any de baixa, ha fet accelerar l'Spar en la recerca d'un fitxatge que finalment s'ha tancat avui. Es tracta d'Ornella Bankolé, que arriba procedent del Bourges. L'escorta francesa, de 24 anys, (1'81m.) és internacional pel seu país i té un passat fugaç per l'Uni. El conjunt gironí va tancar el seu fitxatge l'abril passat amb vistes a aquesta temporada procedent del Roche Vendée, però al final a l'estiu va decidir traspassar-la al Bourges. "Ara tanquem el cercle. Pot fer de 3 i de 4 i ens pot ajudar molt després de la lesió d'Etxarri. És una jugadora física, amb talent i que té experiència a la lliga francesa i a l'Eurolliga", ha dit Laia Palau. La directora esportiva de l'Uni confia que "energia" de Bankolé ajudi l'equip en un moment important de la temporada.

Bankolé no podrà debutar encara demà a Salamanca en el decisiu partit d'Eurolliga contra el Perfumerías, però sí que ho farà diumenge a Fontajau contra el Jairis. Bankolé (19 punts) va ser botxina de l'Uni el 2019 amb el Montpeller en el partit de tornada de les semifinals de l'Eurocup del curs 2018-19 en què les gironines van quedar eliminades. 🚨🆕📝 𝑩𝒆𝒏𝒗𝒊𝒏𝒈𝒖𝒅𝒂 𝑶𝒓𝒏𝒆𝒍𝒍𝒂 𝑩𝒂𝒏𝒌𝒐𝒍𝒆́ ‼️



➡️ L’Spar Girona fitxa la jugadora francesa fins a final de temporada



Oh là là! @OrnellaBankole3 🇫🇷😏#SomhiUni #ShaDeViure pic.twitter.com/4PqvbnhLEG — Spar Girona (@unigirona) 28 de febrero de 2023