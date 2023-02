El president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, i el diputat d’Esports, Jordi Masquef, han rebut aquest dimarts a la tarda a la seu de la corporació les ciclistes i els membres del cos tècnic del Massi-Tactic UCI Women’s Team. L’expedició l’ha encapçalat el president del Club Ciclista Baix Ter, Sergi Güell.

L’equip de Torroella de Montgrí, que compta amb el patrocini de la Diputació de Girona, va iniciar a principis de febrer la cinquena temporada a l’elit mundial del ciclisme femení de carretera, amb la participació a la Volta a la Comunitat Valenciana. Fins al mes de setembre, competiran en una trentena de curses, algunes de les quals del calendari UCI World Tour, la màxima categoria mundial, com la Vuelta a Burgos o el Tour de Romandia.

L’alemanya Corinna Lechner, la polonesa Aurela Nerlo i l’equatoriana Miryam Nuñez són les tres corredores de la temporada passada que continuen. S’han fet nou fitxatges amb l’objectiu de consolidar els bons resultats a Espanya i, sobretot, a Europa: quatre catalanes (la lleidatana Iris Gómez, la ciclista de Vallirana Patri Ortega i les egarenques Elisabet Escursell i Estafania Jiménez), a més de la canadenca Adèle Normand, l’hongaresa Petra Zsankó, la francesa Cécile Lejeune, la colombiana Jennifer Ducuara i la portuguesa Vera Vilaça.

El bloc, una barreja de veterania i joventut, amb corredores d’entre 18 i 36 anys, estarà dirigit una temporada més pel director esportiu, Manel Gonzalo, i el cap d’equip, Àngel González.

«L’aposta de la Diputació per l’esport i, en concret, per l’esport femení és ferma. Estem molt orgullosos de posar el nostre gra de sorra en aquest projecte que va creixent any rere any. El Massi-Tactic s’està confirmant com un equip referent en l’àmbit estatal i europeu i és molt important que porti el nom de les comarques gironines arreu», ha destacat el president de la Diputació, Miquel Noguer.

Per la seva part, el president del Club Ciclista Baix Ter, Sergi Güell, ha agraït el suport institucional: «Creiem que ha arribat el moment de fer un salt endavant i estem treballant perquè l’any que ve l’equip es pugui professionalitzar i les nostres corredores es dediquin a aquest esport que tant els agrada al cent per cent».

Durant la recepció, Sergi Güell ha fet entrega al president de la Diputació de Girona d’un mallot del Massi-Tactic signat per totes les corredores.

En la seva intervenció, el diputat d’Esports, Jordi Masquef, ha dit referint-se a les ciclistes: «La sensibilització social respecte de l’esport femení i la seva cobertura mediàtica cada cop és més gran. I això també és gràcies a l’aparició de referents com vosaltres, que esdeveniu miralls per a les més joves. I no estic parlant només dels resultats esportius, sinó que em refereixo també al fet de transmetre valors com la perseverança o l’esforç».

La temporada passada (2022), la quarta consecutiva com a equip de categoria UCI Continental, el Massi-Tactic va participar en proves de l’UCI World Tour, en què va plantar cara als millors equips del món, a banda d’obtenir podis en curses internacionals arreu d’Europa.

Un club amb història i futur

El Club Ciclista Baix Ter es va fundar el 1990 i va crear el seu primer equip femení ara fa tretze anys per donar projecció a ciclistes de l’entitat que acabaven l’etapa de formació. Tot i la creació del conjunt UCI el passat 2019, el club empordanès no ha deixat mai d’apostar pel creixement del seu planter.

En aquest sentit, aquesta temporada ha creat el Massi-Tactic Academy, un equip filial que agafa el relleu del fins ara segon equip amateur, el Catema.cat. Aquest nou projecte està concebut per formar promeses catalanes i poder tenir, en un futur, un primer equip integrat per moltes ciclistes del país.