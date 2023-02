L'esquiador de Banyoles, Oriol Cardona, s'ha proclamat campió del món en la modalitat d'esprint aquest migdia en la primera jornada dels Mundials d'Esquí de Muntanya que es disputen a Boí-Taüll. El gironí ha dominat amb autoritat totes les mànegues, imposant-se en la de quarts, sent segon a les semifinals i guanyant la final, on no ha tingut rival. Cardona ha entrat per davant dels francesos Florian Sautel i Robin Galindo, que han completat el pòdium. Amb 28 anys, Cardona afegeix el títol al seu llarg palmarès, on també hi ha el títol de campió d'Europa. Per la seva banda, la lleidetana del CE Cerdanya Skimo Team, Laia Sellés, s'ha proclamant campiona de la mateixa modalitat en la categoria sub-18.