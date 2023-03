Ornella Bankolé, l’últim fitxatge de l’Uni, és des d’aquesta tarda a Girona a l’espera de fer avui el primer entrenament a les ordres de Bernat Canut i debutar-hi diumenge contra el Jairis d’Èric Surís a Fontajau. L’aler-pivot francesa s'ha trobat amb l’equip, que tornava de Salamanca amb un vol des de Valladolid, a l’aeroport del Prat, i ha completat ja amb l’expedició el viatge fins a la seva nova ciutat. Ha descobert, òbviament, un vestidor molt tocat per la greu lesió que pot patir la capitana María Araújo, que a mig minut del final del partit de Salamanca, i en una acció fortuïta, va fer-se mal al genoll que ja s’havia trencat fa dues temporades. Demà li faran proves per determinar l’abast de la dolència, i tot i que les sensacions són que podria esquivar el diagnòstic més greu, sembla evident que ha dit adéu a la temporada.

«Estem molt tocats». És des de dimecres a la nit la frase més repetida a l’entorn de l’Spar Girona, després del cop que ha representat afegir la lesió de la capitana a les de llarga durada d’Etxarri i Galve, i a la de Drammeh, que també està de baixa. Ara toca refer els ànims del vestidor i s’espera que l’arribada de Bankolé, una aposta ambiciosa, faci un efecte revitalitzador. Mentretant el club ja ha començat a pentinar el mercat per valorar reforçar-se. Quan dimarts es va anunciar el fitxatge de l’aler-pivot francesa provinent del Bourges l’Uni ja va advertir que no donava encara per tancada la plantilla. Ara bé, amb el mercat tancat, l’únic recurs per incorporar jugadores és que aquestes militin a la Lliga Femenina i sigui espanyola, per una qüestió de quotes. I ara per ara, amb la majoria d’equips jugant-s’hi molt per dalt o per baix, i a més, amb un Uni Girona molt condicionat econòmicament, no serà gens senzill aconseguir-ho.

De moment el primer gran objectiu ara és la Copa de la Reina, que es jugarà a finals de mes a Saragossa i on a quarts l’Uni jugarà contra el Gernika. Després en quinze dies s’acabarà la lliga regular i començaran els play-off. Però allò ja serà un altre ball.