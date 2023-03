«Estic 10.000 vegades millor a Girona que a Belgrad, aquí m’he tornat a sentir jugador»

Dusan Miletic (Mitrovica, 1998) ha trobat a Girona el lloc on gaudir de la seva passió: el bàsquet. No va saber que ho era fins fa gairebé una dècada, quan va decidir deixar el tenis, l’esport que havia practicat des de petit, per seguir al seu germà. Amb 2,14 metres d’alçada estava fet pel joc de la cistella. Pesic ni va dubtar en convocar-lo amb Sèrbia.

Està preparat per reprendre la competició?

Això crec. Aquesta setmana hem entrenat molt bé, l’equip està en bona forma i tothom està disponible. Estem motivats i tenim ganes d’enfrontar-nos a l’Unicaja, campió de la Copa del Rei.

L’aturada era necessària o va arribar en el pitjor moment, tenint en compte la bona dinàmica de l’equip?

No ho sé... Veníem de fer un bon joc i potser hauria estat millor no tallar-lo, encara que també hem pogut aprofitar aquest temps per recuperar-nos. Hi havia jugadors amb molèsties. Estem tots llestos.

Diversos jugadors han anat amb les seves respectives seleccions. Com li ha anat amb Sèrbia?

Molt bé. Aquesta és la primera temporada que em convoca el meu país. Vaig estrenar-me a l’octubre en la primera finestra i aquesta tot just ha sigut la segona convocatòria. És bo saber que des d’allà m’observen i creuen que ho estic fent bé al Girona. Això significa que estic millorant, si no no m’haurien inclòs a la llista, i és una recompensa a tota la feina. Estic content.

Ha parlat amb Pesic (seleccionador de Sèrbia) sobre el Girona?

Abans de venir cap aquí, no. Però l’últim cop que ens vam trobar, sí. Coneix bé a molts membres de l’equip de l’etapa d’entrenador a Girona, especialment en Marc i en Jordi, i també l’ACB. Només m’ha dit paraules maques sobre la ciutat i la seva gent. Mentre que del joc m’ha comentat que és molt ràpid amb transicions.

Com està Gasol? Va trobar-lo a faltar, malgrat la victòria contra l’Obradoiro (93-76)?

La millor qualitat d’aquest equip és que no depenem del talent individual d’un jugador en concret, sinó que en cada partit sempre hi ha un protagonista diferent. És clar que en Marc és el nostre jugador insígnia, i un dels que més impacte defensiu té a la lliga. Ningú negarà el seu talent ni que el necessitem com al que més. Però també va ser positiu per a l’equip demostrar que podem guanyar sense ell. Com que sabíem que el trobaríem a faltar, vam fer un pas endavant per treure el caràcter i la nostra millor versió.

Com és entrenar al seu costat?

És una sort. Als primers entrenaments m’impressionava i, fins i tot, em cohibia, però ara en gaudeixo. És un jugador intel·ligent i ens informa sobre tots els detalls del joc. També ens corregeix. Intento aprendre el màxim d’ell, escoltant-lo i fixant-me en com ho fa. És un dels meus referents, un model a seguir. Algun dia m’agradaria ser com ell.

S’ho va pensar gaire quan li va arribar la trucada del club? Com es va produir el seu fitxatge?

La temporada passada vaig viure una situació molt diferent perquè al Partizan no jugava mai. Va ser un estiu molt llarg, pensant on aniria o què faria. Quan va arribar la proposta, sincerament, no m’ho podia creure. L’ACB és una de les millors lligues d’Europa. Aquesta és la primera vegada que marxo de casa, però a Girona m’han acollit molt bé des del primer dia. No m’ho vaig creure fins que no vaig aterrar. Era una mica surrealista. No només per venir aquí, sinó jugar. Jugar era el més important per mi.

Què li sembla Girona?

M’agrada molt. És una ciutat petita que ho té tot a l’abast. Amb 10-15 minuts arribes a tot arreu, gairebé mai hi ha trànsit, el menjar és bo, la gent sempre somriu, el temps és increïble, la platja queda a prop... M’ho estic passant molt bé vivint aquí.

A Girona, m’he tornat a sentir jugador de bàsquet i valorat en un equip

Ha complert el desig que tenia de jugar més?

Estic 10.000 vegades millor aquí que a Belgrad. Sobretot, per sensacions. A Girona, m’he tornat a sentir jugador de bàsquet i valorat en un equip. Si no jugues mai, és molt difícil mentalment entrenar cada dia: no trobes motivació ni res positiu. Un cop ho aconsegueixes, és fàcil. Estic molt content de poder jugar i poder jugar bé. Jugar és la clau de tot.

L’ACB és com s’esperava?

Ha superat les meves expectatives. És molt divertida perquè no es reparteix tot entre dos o tres equips, sinó que tothom pot donar la sorpresa. És una lliga molt competitiva. A part que, a diferència d’altres països, la gent aprecia molt als esportistes a Espanya.

Quin rival li ha donat més guerra?

Mirotic. Segur. És un bon jugador, dels més complets que hi ha a la lliga, i es fa difícil protegir-lo. Té tir i visió d’esquenes a la cistella, és ràpid i fort, pot córrer... Si jugues contra ell, no pots despistar-te ni un segon perquè si no estàs perdut.

Encara que no jugués gaire, la marxa d’Oriola li dona més oportunitats i/o responsabilitats?

No crec que es tracti de tenir més responsabilitat, però sí que pot ser una bona oportunitat per continuar-me reivindicant. Se m’obren més minuts i espai per jugar. Als més joves segur que ens anirà bé, hem de saber-ho aprofitar i demostrar als minuts que tinguem. Som un equip jove, fresc, agressiu i amb energia. També tenim experiència.

Li agrada Aíto com a entrenador?

Sí. És un entrenador veterà amb experiència, però també és modern. Sempre està mirant bàsquet i es preocupa per millorar i, en conseqüència, millorar-nos a nosaltres. No juga igual que ho feia fa 30 anys, sempre s’adapta al moment. Tot el que explica té una lògica. És un plaer aprendre noves tècniques al seu costat. M’està ajudant molt a millorar el meu bàsquet. Al final de la temporada, tots serem millors i l’equip en sortirà beneficiat.

Va jugar l’Eurocup amb el Partizan. Li agradaria tornar-hi?

Estic centrat en el meu dia a dia. Vull jugar al màxim nivell i crec que a l’ACB ho estic fent. Potser, fins i tot hi ha més nivell que a l’Eurocup on alguns equips no mereixen competir-hi. En canvi, tots els equips de l’ACB sí que haurien de fer-ho.

Va començar a jugar a bàsquet als 15 anys. Qui va introduir-lo?

Primer feia tenis, però vaig deixar-ho perquè era un esport molt car. També vaig provar el futbol. Com que el meu germà jugava a bàsquet, i jo que soc el petit sempre l’he seguit, vaig decidir apuntar-m’hi i vaig descobrir que era la meva passió, a part d’estar dotat físicament per jugar i tenir potencial. La meva vida em va canviar radicalment perquè mai hagués pensat que seria jugador de bàsquet professional. Volia ser programador o metge..., però com que no m’agradava massa estudiar vaig centrar-me en el bàsquet. Aquí estic, gaudint de cada moment al màxim nivell però no com una feina sinó com una passió.