El Bàsquet Girona reprèn demà la competició després de l'aturada de seleccions amb una exigent visita a Màlaga contra un rival dels més exigents de la Lliga i que ve de ser campió de Copa. L'absència de partits durant tres setmanes ha frenat la dinàmica a l'alça de joc i entrenaments de l'equip i Aíto García Reneses s'ha trobat aquesta setmana amb els jugadors una mica destarotats entre viatges i sistemes de treball diferents. "Cadascú té el seu estil i ara està tot una mica distorsionat respecte al que fèiem. Ens costa una mica tornar. Mirarem que sigui un procés ràpid i recuperar el nostre estil", ha dit. El tècnic ha confirmat que Marc Gasol està recuperat i viatjarà a terres andaluses tot i que ha recordat que "té alguna molèstia" encara i que "fa més d'un mes que no competeix".

Aíto no ha volgut donar per feta la salvació ni tampoc és partidari de marcar-se com a objectiu arribar als llocs de play-off. "Sempre cal mirar amunt i avall per saber quina és la realitat. Fer especulacions amb el futur és molt perillós. Cal viure el moment i intentar ser millor cada partit", ha dit.

Per la seva banda, Jaume Sorolla ha reconegut que l'experiència amb la selecció espanyola ha estat "un regal" i un premi a la bona feina que s'està fent al Bàsquet Girona. Qüestionat sobre si una victòria a Màlaga suposaria canviar l'objectiu, el tortosí ha respost que "totalment". "Si tenim energia, hem demostrat que podem competir i guanyar contra qualsevol", ha dit Sorolla que alhora ha reconegut que tots els equips després de l'aturada perden "una mica de rodatge".