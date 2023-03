Esther Guerrero ha aconseguit aquest matí el bitllet per a la final dels 1.500 metres dels Europeus de pista coberta d'Istanbul (Turquia), juntament amb Águeda Pérez. La banyolina, que enguany va batre el seu propi rècord d'Espanya de la milla amb 4.24.92 a Boston (Estats Units), aconseguint de retruc la millor marca espanyola de l'any en 1.500 metres amb 4.06.70, partia com a favorita de la seva sèrie i no ha fallat. Ha aturat el cronòmetre en 4.10.48 i ha accedit a la final amb el setè millor temps de la ronda classificatòria.

"En la m'he trobat una mica estranya. M'hauria agradat tenir l'espurna que buscava. La meva posició m'ho ha impedit, perquè hi era la britànica (Ellie Baker), però no he tingut problemes per classificar-me. M'he posat a davant mancant 300 metres i he controlat. Estic molt contenta. Espero recuperar-me perquè estic amb ganes de lluitar la final i gaudir-la", ha dit Guerrero, al final de la prova.