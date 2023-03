Unicaja-Bàsquet Girona: Un escenari de luxe per somiar

Gairebé un mes ha passat des que el Bàsquet Girona va superar l’Obradoiro a Fontajau (93-76) sense Marc Gasol i amb una gran actuació coral on van destacar Taylor (16 punts), Prkacin (14) i Garino (13). L’aturada de la competició per la Copa del Rei i pels compromisos internacionals va frenar la dinàmica positiva de joc i, també sobretot de resultats, del conjunt que prepara Aíto García Reneses, que s’havia enfilat fins a les vuit victòries amb un marge considerable respecte al descens. Aquesta setmana han anat tornant els jugadors internacionals (Sorolla, Vila, Prkacin, Miletic, Garino, Fjellerup, Hill i Hanzlik) per preparar un partit, el de dissabte a les 18 hores a Màlaga contra el flamant campió de Copa, de màxima exigència i en un escenari d’alt voltatge. Han tornat els internacionals, torna la Lliga i també torna Marc Gasol. El pivot de Sant Boi és la gran novetat del Bàsquet Girona per al partit al Martín Carpena. «Està a disposició i vindrà. Té alguna molèstia i cal tenir en compte que fa més d’un mes que no juga cap partit», explicava Aíto del president. Gasol no juga des de la derrota amb el Barça i es va perdre els dos darrers partits a Lugo i contra l’Obradoiro.

Una autèntica caldera espera el Bàsquet Girona a Màlaga. El cartell de tot venut fa dies que s’ha penjat al Martín Carpena en un dia que servirà per homenatjar els campions de la Copa del Rei del mes passat a Badalona. L’escenari i l’ambient imposaran, sí, és clar. Ho faran això sí, per als dos equips perquè els gironins tenen clar que la responsabilitat de no decebre l’afició pot pesar tant o més que la de tenir la gent en contra. Sigui com sigui, el Bàsquet Girona es presenta a Màlaga en una situació veritablement còmode a la classificació i mirant de reüll, dissimuladament, si podria tenir opcions d’arribar a disputar el play-off pel títol. En aquest sentit, Aíto s’estima més no donar res per fet ni tampoc alimentar falses esperances abans d’hora. «Sempre cal mirar amunt i avall per saber quina és la realitat. Fer especulacions amb el futur és molt perillós. Cal viure el moment i intentar ser millor cada partit», assegurava el tècnic madrileny.

En aquest sentit, un altre factor a tenir molt en compte és el rodatge que puguin haver perdut els jugadors entre vacances i viatges internacionals. Aíto no les té totes i confirmava que l’aturada no ha arribat en un bon moment per al Bàsquet Girona. El tècnic revelava que alguns jugadors havien tornat una mica destarotats entre viatges i sistemes d’entrenaments diferents. «Cadascú té el seu estil i ara està tot una mica distorsionat respecte al que fèiem. Ens costa una mica tornar. Mirarem que sigui un procés ràpid i recuperar el nostre estil com més aviat millor», deia el tècnic madrileny. En aquest sentit, l’Unicaja només ha vist com dos jugadors se n’anaven amb les seves seleccions: Díaz, amb Espanya i Perry, amb Montenegro. Djedovic és baixa per lesió i el gironí Yankuba Sima ja està recuperat i podrà jugar.

Tot i això, els gironins estan convençuts que poden aprofitar-se de la possible relaxació dels andalusos després de la consecució de la Copa. «Després d’una aturada de la competició tots els equips perden una mica de rodatge», deia Jaume Sorolla. El pivot tortosí explicava que ha vist l’equip amb «energia» després de tornar de la selecció. Aquesta estada a les ordres de Sergio Scariolo i el seu debut com a internacional absolut, Sorolla el considera un «regal». «És un premi a la bona feina que estem fent aquí amb el Bàsquet Girona», afegia. En aquest sentit, Sorolla sí que considera que una victòria a Màlaga faria que els gironins passessin a mirar el play-off i canviessin «totalment» d’objectiu. L’expedició gironina ha viatjat cap a Andalusia amb tota la plantilla, inclòs Pol Figueras que ha estat malalt aquesta setmana.