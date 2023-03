Max Verstappen ha deixat clar que un any més serà l’home a batre en el Mundial que arrenca aquest cap de setmana a Bahrain i ha firmat la seva primera ‘pole’ de la temporada amb una superioritat insultant, i ha rebaixat dràsticament els seus temps d’entrenaments. El bicampió neerlandès ha sigut el més ràpid en la classificació de Sakhir (1.29.708) i aquest diumenge (16.00 hores) obrirà la graella secundat pel seu company Sergio Pérez. Red Bull es postula per al doblet, amb permís dels Ferrari, que avui no han aconseguit inquietar-los a una tornada, amb Leclerc i Sainz ubicats en la segona línia. Mad ‘Max’ ha compartit protagonisme amb l’incombustible Fernando Alonso, que ha tancat el top cinc amb Aston Martin. Es confirma la tremenda progressió de l’AMR23, que ja van anticipar els tests de pretemporada i també els tres lliures d’aquest gran premi, en els quals l’asturià n’ha liderat dos (FP1 i FP3). Demà en la carrera veurem probablement una història molt diferent. Però de moment, Aston Martin i Alonso tenen llicència per somiar.

Alonso, que avui fa exactament 22 anys que feia el seu debut a F-1, al volant d'un Minardi en el GP d'Austràlia, continua al peu del canó als 41 anys, i provoca la mateixa passió que el primer dia entre els seguidors. «Estatus d'estrella ahir i avui», recordava la web oficial de la F-1 abans de començar l'enfrontament per la primera 'pole' de la temporada en el circuit de Sakhir.

La crono ha començat amb més problemes per als pilots de Ferrari, que en les tres tandes lliures no han sigut on esperaven. Carlos Sainz s’ha queixat de possibles danys després de topar en un piano, mentre que Charles Leclerc ha anat sembrant la pista d’algunes peces que sortien disparades del seu monoplaça, cosa que ha donat peu a la primera bandera vermella de la sessió classificatòria quan amb prou feines havien transcorregut cinc minuts.

Verstappen ha fet la seva primera volta ràpida sense gaire esforç i Alonso li ha replicat per situar-se com a líder provisional, tot i que l’han batut successivament Leclerc, Russell i un recuperat Sainz, que per primera vegada s’ha posat al capdavant de la taula, (1.30.993), esmolant les urpes. El primer foc real després de tres dies de proves ha deixat sis homes (Sainz, Russell, Leclerc, Alonso, Verstappen i Pérez) separats per tot just quatre dècimes. Un Aston Martin que continuava lluitant cara a cara amb els Red Bull, Ferrari i Mercedes.

La tria de Q1 a Bahrain ha acabat amb Sainz davant de Russell, a 64 mil·lèsimes, Leclerc, Alonso i Stroll, a una dècima i el veterà Nico Hülkenberg, que torna aquest any a la F-1, sisè amb el Haas, i ha superat el campió Max Verstappen. Han caigut eliminats els tres ‘rookies’, Piastri, De Vries i Sargeant, així com Magnussen amb el segon Haas i el francès Pierre Gasly, que ha començat de la pitjor manera la tasca a Alpine com a substitut d’Alonso.

Red Bull, amb tot

Després de jugar a fet i amagar, Red Bull ha mostrat per fi les seves cartes en Q2. Verstappen ha sortit a pista amb Pirelli tous nous per baixar 7 dècimes i atacar el rècord de la ‘pole’ a Sakhir amb un crono d’1.30.503, secundat pel seu company Sergio Pérez a 2 dècimes.

Les condicions de la pista milloraven per moments i Ferrari i Mercedes s’han afegit a la festa i la segona eliminatòria ha acabat amb Leclerc al capdavant (1.30.282), seguit per Verstappen, Russell, Hamilton, Sainz i Alonso, separats per només 3 dècimes.

La primera batalla per la ‘pole’ del 2023 no ha decebut les expectatives, i ha ofert una lluita sense treva entre els favorits. I ara ja podem dir que, definitivament, Alonso té cotxe per aspirar alt aquesta temporada.

Verstappen ha intimidat els rivals d’entrada i ha sigut el primer pilot a baixar de la barrera d’1.30 (1.29.8), mentre que Leclerc no ha aconseguit superar-lo en el seu primer intent (1.30.0) i Sainz ha comès un error en el segon sector del traçat que l’ha deixat a 4 dècimes. Alonso ha abordat la tornada amb convicció i ha passat la meta en quarta plaça, a 0.439, amb els dos Mercedes darrere seu.

A dos minuts, Leclerc ha decidit estalviar-se un joc de pneumàtics i renunciar a la ‘pole’ anticipadament. Sainz tampoc ha pogut perseguir els Red Bull, que coparan la primera fila en carrera per davant dels dos pilots de Maranello, amb Alonso cinquè i deixant enrere els Mercedes.