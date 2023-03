Que ningú digui que les dones no practiquen esport perquè no volen. Unes 1.800 nenes, joves i dones de totes les edats han participat aquest matí en l'11a edició de la Jornada de l'Esport Femení, un esdeveniment que acull la ciutat de Girona amb motiu del Dia de la Dona (8M) per fer visible l'esport femení i fomentar la pràctica esportiva entre les dones.

"Ho fem perquè les noies encara no tenen les mateixes oportunitats que els nois i nosaltres busquem que avui puguin practicar qualsevol esport. Si el proven, potser els agrada", exposa Olga Praderas, organitzadora de la Jornada de l'Esport Femení. "Es parla molt d'esport femení, però les dades encara es diuen que a l'adolescència hi ha molt abandonament esportiu en noies", afegeix.

La Júlia, l'Ania i la Mai juguen a handbol, però aquest matí han volgut aprofitar per provar altres esports, com bitlles catalanes, judo i rugbi. "Si algun dia volem canviar d'esport, avui hem pogut provar-ne uns quants", comparteix una d'elles. A la Jornada d'avui, s'han pogut practicar fins a 24 modalitats esportives diferents; com gimnàstica artística, hoquei patins, futbol, halterofília, piragüisme o fins i tot bàsquet i tenis en cadira de rodes; repartides per diferents espais del centre de Girona: la plaça de Salvador Espriu, la plaça de Francesc Calvet i Rubalcaba, la llera del riu Onyar, el passeig del General Mendoza i la plaça de Catalunya.

"Aquestes jornades serveixen per visibilitzar, per veure que les noies també juguen a alguns esports que generalment tenen més representació masculina, com el rugbi", afegeix la Judit, jugadora del sènior femení de rugbi i encarregada avui de proporcionar un petit tastet a totes aquelles nenes i dones que vulguin conèixer aquest esport. "Serveix per encoratjar a les nenes i adolescents, però també a dones més grans. L'esport és un pilar fonamental de la nostra vida i no hem de deixar que la por que sigui una cosa més associada als nois ens faci abandonar-lo", afegeix l'Aina Arteman, esportista de rem olímpic -actualment al centre de concentració permanent a Banyoles i participant dels Junior World Rowing Championships del 2021 i 2022 amb la selecció Espanyola- i ambaixadora d'aquest any de les Jornades de l'Esport Femení.

A l'Aina l'acompanyen aquest any com a ambaixadores la Jana Bursés, atleta del Club Atletisme Figueres en les modalitats de 60 i 100 metres tanques -ara becada als Estats Units i competint a Divisió I de la NCAA-; la Daniela Guillén, actual Campiona d'Espanya de Motocròs; i Montse Hugas, gimnasta i fundadora del Salt Gimnàstic Club -actualment jubilada com a directora tècnica del club que va fundar-.

"És important fer bategar el país. Des del govern hem dit que aquesta serà la legislatura de l'esport femení. El punt 1 per trencar aquest sostre de vidre és la visibilitat i generar referents, i això és la suma de moltes accions, com la d'avui", afegia la secretària general de l'Esport i de l'Activitat Física, Anna Caula.

Avui ha estat la festa de l'esport femení a la ciutat de Girona. Una festa que s'ha de vetllar perquè sigui cada dia.