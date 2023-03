L'Spar Girona ha perdut avui a Fontajau davant un Hozono Global Jairis amb set de victòria. Les catalanes s'han vist superades per l'encert exterior de les murcianes a la primera part i s'han mostrat per sota del seu nivell habitual en un partit per a oblidar. El tècnic local, Bernat Canut, ha acabat expulsat en el tram final de partit -que s'ha escalfat per les decisions arbitrals- i no ha pogut evitar la quarta derrota consecutiva del seu equip.

El partit d'avui no era un duel qualsevol: era el partit de totes. L'Spar Girona ha canviat el característic color vermell del seu equipament pel violeta, i l'afició ha tenyit les graderies de Fontajau amb el mateix color en homenatge a totes les dones que van obrir camí en el món de l'esport. L'ocasió també ha propiciat que fos Yasmina Alcaraz, l'àrbitra ACB, l'encarregada de cantar les alineacions dels equips. Les murcianes han arrencat amb bon peu de la mà d'Evans i Bettencourt, que han impulsat un parcial de 4-12 tan bon punt ha començat el partit. Les jugadores d'Eric Surís, que ocupen la catorzena posició de la taula de classificació, han sortit amb la necessitat imperativa de guanyar per a allunyar-se de la zona de descens. La trobada també ha estat escenari del debut d'Ornella Bankolé, tan bon punt ha trepitjat el parquet s'ha marcat un parell de triples de benvinguda, tot i que la gesta de la francesa no ha impedit que les catalanes hagin tancat el primer quart a remolc (18-21). L'encert no acompanyava a les locals, que a penes han anotat dos punts en els primers cinc minuts del segon quart i semblava que tenien una marxa menys. Les murcianes ho han aprofitat per a col·locar una màxima diferència de +11 que ha obligat a Bernat Canut a frenar el partit. Sense fructificar les seves idees en atac, les gironines s'han mantingut en el matx gràcies al tir exterior (6/13 T3) i així i tot han marxat al descans per darrere en el marcador (28-40). Els triples han permès rebaixar la barrera dels deu punts a l'Spar Girona (39-46) tot i que el poder interior de Seda i Evans dins de la zona ha dificultat el joc dins la zona de les locals. Les jugadores d'Eric Surís també han tingut el punt de mira exterior enfocat i han estirat el marcador fins als +20 després d'un triple de Konig que ha estat una maçada per al conjunt local. La situació era tal que ni tan sols la banda de música aconseguia aixecar els ànims. Quan faltaven tres minuts per escoltar la botzina final, el Jairis tenia el partit controlat (+13). Un triple de Laia Flores ha rebaixat la diferència i ha reanimat a l'afició, que presenciava el panorama amb un silenci patidor. Tot i els intents finals de les locals, les visitants, ben dirigides per Bettancourt, s'han aferrat a la victòria i han deixat sense opcions a les locals. Homenatge a Victòria Tuscà Durant la pausa, Victòria Tuscà (97 anys), acompanyada de la seva besnéta i la seva néta, va rebre un sentit aplaudiment de tot el públic. Tuscà, juntament amb Maria Busquets, van ser dues grans jugadores de bàsquet que van arribar a ser internacionals. L'any 1943, després d'estar 20 dies concentrades amb la selecció estatal i a punt de debutar en un torneig internacional a Itàlia, els aliats envaeixen Sicília impedint el seu debut internacional.